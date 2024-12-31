Şam’da “Ulusal Konferans” hazırlığı

Suriye’de yeni yönetimin lideri Ahmed el Şera’nın, “Yeni anayasanın hazırlanması sürecinin üç yıl, ardından yapılacak seçimlerin ise dört yıl alacağı” yönündeki açıklaması sonrası Şam’da tüm kesimlerin katılımı ile 4-5 Ocak’ta ulusal konferans düzenlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Fetih havası Türkiye'ye kaybettirir T24’ün haberine göre, konferansa katılacak kurum ve kişiler, illerdeki valilikler tarafından belirlenecek. Gençlik ve kadın temsilcilerin yanı sıra toplumun tüm kesimlerini temsil eden mezhep ve sınıflardan insanların yanı sıra bilim adamları ve yurt dışından da konferansa katılımın sağlanması bekleniyor. Yapılacak konferans sonrasında Suriye’nin gelecek yönetimine yönelik önemli kararların alınacağı belirtiliyor. Bu kapsamda Colani adını kullanan Geçici Yönetim Başkanı Ahmet el Şara’nın lideri olduğu Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ve Halk Meclisi dahil ülkedeki tüm askerî oluşumların dağıtılması ve yeni Suriye ordusunun yeniden yapılandırılması konferansta kesinlik kazanacak. Haber Merkezi

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