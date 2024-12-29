Suriye'de süreç kırılgan - Devam eden süreç tıkanırsa kriz büyür

Suriye’deki gelişmeleri yorumlayan Orta Doğu Uzmanı Ayhan Doğaner, “Süreç, kırılgan, provokasyon ve ajitasyona açık bir süreç” diye yazdı.

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Çok parçalı bir yapı var

Orta Doğu Uzmanı Ayhan Doğaner, “Suriye halkı çok parçalı bir yapıda. Suriye’de söz sahibi olmak isteyen bölgesel ve küresel aktörler de çok parçalı bir yapıda. Beklentiler, çıkarlar, amaçlar çok farklı. Orta Doğu’da maçı tribünden izleyemezsiniz. Bizzat sahaya inmek, oyunun içinde olmak zorundasınız” dedi.

Hukuk devletine ihtiyaç var

Suriye'de bundan sonraki gelişmelerin çok daha önemli olduğunun altını çizen Doğaner, "Kapsayıcı, birleştirici bir Anayasa ile demokratik bir hukuk devletine ihtiyaç var. Sürecin herhangi bir noktasındaki tıkanma, pek çok riski içinde barındıran, potansiyel gelişmeler söz konusu" dedi ve kırılgan bir süreçle karşı karşıya olunduğunu vurguladı.

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Suriye'de süreç kırılgan

Orta Doğu Uzmanı Ayhan Doğaner, “Suriye’de süreç kırılgan; yönetilemezse Suriye’nin devamında, Lübnan ve Irak’ın da parçalanma riskleri az değil” dedi.

Orta Doğu Uzmanı Ayhan Doğaner, Yetkinreport’ta “HTŞ Suriye’de iktidara yürüdü, iktidarda durabilecek mi?” başlıklı yazı yazdı. Baas rejiminin devrildiği Suriye’de bundan sonraki gelişmelerin çok daha önemli olduğunun altını çizen Doğaner, “Kapsayıcı, birleştirici bir Anayasa ile demokratik bir hukuk devletine ihtiyaç var. Sınırlı bir kesim dışında şeriat düzeni istenmiyor. Yeni Anayasa’nın hazırlanması, halk oyuna sunulması, kabulü ve uygulanabilmesi çok önemli. Sürecin herhangi bir noktasındaki tıkanma, ülke dışı aktörlerin kendi çıkar ve beklentileri doğrultusunda girişimleri, HTŞ çatısı altında iktidara yürüyenler arasında olası güç ve iktidar paylaşımı, pek çok riski içinde barındıran, potansiyel gelişmeler söz konusu” dedi ve kırılgan bir süreçle karşı karşıya olunduğunu vurguladı.

Suriye'de halk çok parçalı yapıda

“Suriye halkı çok parçalı bir yapıda. Sünni, dürzi, nusayri, Türkmen, Kürt, Arap, Filistin, Hıristiyan, Süryani, Ermeni topluluklardan kurulu. Suriye’de söz sahibi olmak isteyen bölgesel ve küresel aktörler de çok parçalı bir yapıda. Beklentiler, çıkarlar, amaçlar çok farklı” diyen Doğaner şunları söyledi: “Orta Doğu’da maçı tribünden izleyemezsiniz. Bizzat sahaya inmek, oyunun içinde olmak zorundasınız. Maç bittikten sonra kurulacak diplomasi sofrasında da yerinizi almalısınız. Orta Doğu’da, bölgeye ilişkin tarih ve coğrafya bilgisi, bölgenin sosyolojik, etnik, dinî, mezhebî yapısını, reflekslerini, hassasiyetlerini bilmek de çok önemli. Düşünsenize Şam’da konuşulan Arapça ile Halep’te konuşulan Arapça bile farklı. Aksi takdirde ‘küresel aktörüm’ iddiası ile ortalarda gezinirken Afganistan, Irak, Libya, Yemen, Afrika’da Sahel Bölgesi’nde yaşananların içinde bulursunuz kendinizi.”

Diğer ülkelere de sıçrayabilir

Suriye’de geçici hükûmetin silahlı gruplara yaptığı ortak çatı altında birleşme çağrısının yerinde olduğunu ifade eden Doğaner, bunun kolay olmadığını söyledi. HTŞ içindeki yabancı savaşçılara dikkat çeken Doğaner, HTŞ bünyesinde irili ufaklı 25’e yakın örgüt olduğunu ifade ederek, “Tüm bu arap ve Suriyeli olmayan yabancı savaşçılar, silah bırakıp, Suriye ordusunun yeni mensupları mı olacaklar? Hristiyan, Dürzi, Ermeni, Süryani, Arap milliyetçisi kimliğine sahip diğer Ordu mensupları ile aynı üniformayı giyip, silah ve kader birliği mi yapacaklar?” diye sordu. Doğaner, yazısının sonunda “Suriye’de süreç istenilen şekilde yönetilemezse, Suriye’nin devamında, Lübnan ve Irak’ın da toprak bütünlüğü, parçalanma riskleri az değil” uyarısında bulundu.

Haber Merkezi