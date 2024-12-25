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25 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Fetih havası Türkiye'ye kaybettirir

25 Aralık 2024, Çarşamba 04:33
Türkiye’nin son Şam Büyükelçisi Ömer Önhon, “Türkiye işin şov tarafına kaçmadan, fetih havaları estirmeden davranırsa Suriye’deki olumlu ortamdan yararlanabilir” dedi.

Türkiye’nin son Şam Büyükelçisi Ömer Önhon; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan-El Şara görüşmesinin çıktılarına, HTŞ’nin IŞİD’e bakışına ve HTŞ-ABD ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ahmed el Şara’nın fiili devlet başkanlığını üstlendiğini anımsatan Önhon, “Şimdi ülkede kalıcı bir sistem oluşturulması için bir süreç başladı. Şu andaki hükümet ara dönem hükümeti ve Mart ayına kadar görevde kalacak, ondan sonra geçiş hükümeti oluşturulacağı söyleniyor. Bir tarihte de serbest seçimlerin yapılması öngörülüyor. Şimdiki hükümet esas olarak İdlib’i 2007 ‘den beri yöneten hükümet, yani HTŞ yönetimi. İki gün önce bu hükümete bir dışişleri bakanı bir de kadın bakan eklendi. Bu süreçte en önemli aşamalardan biri yeni anayasanın hazırlanması. Ülkenin idari sistemini ve hangi esaslara göre yönetileceğini de belirleyecek bu çalışmada ciddi anlaşmazlıklara yol açabilecek pekçok zor konu var” dedi.

Tüm haklar korunacak mı?

Cumhuriyet’in haberine göre hem Suriyelilerin hem uluslararası camianın HTŞ ve el Şara’nın gerçekten değişip değişmediğini anlamaya çalıştığını söyleyen Önhon, “Çok kimlikli Suriye’de, El Kaide’den türeyen, yıllardır radikal örgüt kimliğiyle bilinen HTŞ’nin lideri el Şara değiştiklerini ileri sürse de, doğal olarak, Hıristiyanlar, Nusayriler, Dürziler ve kendileri gibi düşünmeyen Sünniler için kaygı doğruyor. Şara, kurulacak yeni sistemin çoğulcu olmasından azınlıkların tüm haklarının korunacağına kadar pek çok konuda son derece ılımlı ve herkesin duymak istediği mesajlar veriyor. Radikallere, İŞİD’e karşı çıkacağı mesajlarını veriyor. HTŞ’nin sokakta halka karşı davranışlarına dair olumsuz haberler gelmiyor. Şara’nın bu ılımlı tavrı ve açıklamaları ile uygulamanın örtüşüp örtüşmediğini zaman içinde göreceğiz” diye konuştu.

‘FETİH HAVASI ESTİRMEDEN’

Anayasanın niteliğinin, geçiş hükümetinin oluşumunun ve HTŞ’nin insanların günlük hayatları ile yaşam tarzlarıyla ilgili tasarruflarının Suriye’yi nasıl bir gelecek beklediği bakımından önemli gösterge olacağının altını çizen Önhon, el Şara’nın İsrail’i de yatıştırmaya yönelik mesajlar verdiğini belirtti. Önhon, “Şara, İsrail’e düşmanlık duymadıklarını söyledi. Ama İsrail bu açıklamalara pek rağbet etmiyor. Suriye’nin bir bölümünü işgal etti. İsrail kendine güvenlik kuşağı oluşturacağım diye düşman kazanmak için elinden geleni yapıyor sanki. Türkiye Suriye’de sistemin oturtulmasına ve ekonominin toparlanmasına destek vermeye hazır olduğunu vurguladı. Türkiye işin şov tarafına kaçmadan, fetih havaları estirmeden davranırsa bu olumlu ortamdan yararlanabilir.

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