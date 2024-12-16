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17 ARALIK 2024 SALI - YIL: 55

Suriye'den kaçışı sonrasında devrik lider Esed'den ilk açıklama

16 Aralık 2024, Pazartesi 19:45
Suriye'deki Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed, ülkeden kaçmasından sonra yaptığı ilk açıklamada, çatışmalar sırasında Rus üssüne sığındığını ve Moskova'dan gelen talimatla buradan götürüldüğünü iddia etti.

Financial Times: Esed, 2018'de ve 2019'da Rusya'ya 250 milyon dolar nakit kaçırdı

 

Esed, Suriye'de devrilen Baas rejimine ait resmi sosyal medya hesaplarından ülkeden kaçışına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

 

"Güvenlik nedenleriyle" açıklama yapmasının zaman aldığını iddia eden Esed, Suriye'den kaçışının planlı olmadığını ve 8 Aralık sabahına kadar Şam'da kalarak görevine devam ettiğini ileri sürdü.

Esed, muhaliflerin Şam'a ulaşmasıyla Rusya ile koordinasyon halinde çatışmaları yönetmek için Lazkiye'ye gittiğini ve Hımeymim Hava Üssü'ne varmasıyla rejim güçlerinin askeri pozisyonunu kaybettiğinin anlaşıldığını savundu.

Sığındığı Rus askeri üssünün de insansız hava araçları saldırısına uğradığını ileri süren Esed, 8 Aralık akşamı Moskova'nın, Hımeymim Hava Üssü Komutanlığına kendisi için Rusya'ya derhal bir "tahliye" düzenlenmesi talimatında bulunduğunu iddia etti.

Esed, olaylar sırasında geri çekilmeyi ya da sığınma talebinde bulunmayı hiçbir zaman düşünmediğini öne sürdü.

AA

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