"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

20 Mayıs 2019, Pazartesi 14:56
Yemen topraklarından Suudi Arabistan'a atılan iki balistik füze havada etkisiz hale getirildi.

Suudi Arabistan'ın El-Arabiyya televizyonu, Mekke ve Cidde kentlerine hedeflendiği belirtilen füzelerden birinin Hava Savunma Güçleri tarafından Cidde, diğerinin Taif kenti semalarında imha edilişine dair görüntüler yayımladı.

Haberde daha fazla bilgi verilmezken, ilerleyen saatlerde yetkili makamlardan olayla ilgili resmi açıklama yapılacağı kaydedildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, dün, Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve bu ülkelerin Yemen'deki askeri karargahları ile önemli tesislerinden oluşan 299 noktaya saldırı düzenleme tehdidinde bulunmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor.

Yemen topraklarından atılan füzeler, çoğunlukla Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri tarafından etkisiz hale getiriliyor.

AA

Etiketler: yemen, füze, suudi arabistan
Okunma Sayısı: 121
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ‘MB’nin kendine ait rezervi yok’

    İslamilik Endeksi’nde Türkiye 95. sırada

    İSKİ’de 874 makam aracını kim kullanıyor?

    Bakan Selçuk: Matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmek mümkün değil

    31 Mart bitti, beka söylemi kesildi

    AKP’li Ekinci: Beka söylemi kaybettirdi

    Trump'a 'İskender ve Cengiz Han' benzetmeleriyle karşılık verdi

    Şanlıurfa'daki terör operasyonuna ilişkin çok sayıda gözaltı

    Meteoroloji 12 şehri uyardı

    ABD'den Güney Çin Denizi'nde tansiyonu yükseltecek adım

    Canikli, Rabia Naz’ın babasına dâvâ açtı

    YSK, 200 sayfalık gerekçe hazırladı

    'Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferi yaklaşıyor...

    "Hayatım değişti"

    Huawei'den kullanıcılarının endişelerini gideren açıklama

    Zorluklar arasından çifte kupaya...

    Facebook, İsrailli o hesapları kapattı

    Ticaret savaşı kızışıyor: ABD kara listeye, Google da ilişkilerini askıya aldı

    Gündem yeniden İdlib

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Bu vekil alkışlanır
    M. Said ZEKİ

    Cezaevinde ilk oruç
    Mehmet KARA

    Haberimiz olmadı, ama tarımda “çağ atladık”!
    Genel

    YSK kararı sıcak parayı kaçırdı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Bu İran'ın resmen sonu olur'
    Cevher İLHAN

    “Demokrasinin katline aracılık...”
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Âhirzamân Asrı
    Genel

    28 Şubat, İslâmcıların ‘odağını’ değiştirdi
    Feyzullah ERGÜN

    Kuruyemişte yaşanan problemler ve sağlığımız - 1

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.