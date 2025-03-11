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11 MART 2025 SALI - YIL: 56

Suudi Arabistan, Gazze'de elektrik tedarikini kesen İsrail'i "en güçlü şeklide" kınadı

11 Mart 2025, Salı 14:45
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Suudi Arabistan, işgalci İsrail makamlarının Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini keserek Filistinlilere yönelik toplu cezalandırma uygulamasını en güçlü şekilde kınadığını belirtir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in uluslararası insancıl hukuka yönelik ihlallerinin reddedildiği açıklamada, "Suudi Arabistan uluslararası topluma, Gazze Şeridi'ne elektriğin ve insani yardımın derhal, koşulsuz ve kısıtlanmadan sağlanması için acil önlemler alma talebini vurgular." ifadesine yer verildi.

Elektrik tedarikinin durdurulması ve insani yardımın engellenmesi gibi İsrail'in "ciddi ihlallerine" dikkati çekilen açıklamada, hesap verilebilirliğin sağlanması için uluslararası mekanizmaların harekete geçirilmesi çağrısı yinelendi.

Gazze Şeridi'nde elektrik özellikle arıtma tesisleri, fırınlar ve hastaneler için hayati önem taşıyor.

Deniz suyu arıtma tesislerinin faaliyet gösterememesi bölgedeki sivil halkın ekmek ve temiz suya erişimini tehlikeye atıyor.

İsrail'in elektrik akımını durdurmasının yanı sıra jeneratörler için gerekli yakıtın girişini de engellemesi, yerinden edilen yaklaşık 2 milyon Gazzelinin yaşadığı insani felaketi daha da kötüleştiriyor.

İsrail, Gazze'ye elektrik tedarikini kesme kararı almıştı

İsrail, Hamas'la sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almıştı.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de 9 Mart'ta Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı aldıklarını açıklamıştı.

AA

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