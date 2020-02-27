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28 ŞUBAT 2020 CUMA - YIL: 51

Suudi Arabistan'ın 'koronavirüs' kararı hakkında Erbaş'tan açıklama

27 Şubat 2020, Perşembe 23:13
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Suudi Arabistan sabah saatlerinde koronavirüs tehlikesine tedbir için umre ziyareti girişlerini durdurdu. Geçici bir durdurma olduğunu ifade ettiler. Biz de Türkiye olarak derhal tedbirlerimizi aldık." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçilmesine yönelik umre ziyaretlerini askıya alma kararına ilişkin, "Suudi Arabistan'da bulunan şu anki umrecilerimiz normal ibadetlerini, umre ziyaretlerini yapacaklar, ne zaman dönüş tarihler planlanmışsa o tarihlerde dönecekler. Onlarla ilgili herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil. Ancak bugünden itibaren umreye gitmek için müracaat etmek isteyen kardeşlerimiz, yeni bir duyuruya kadar umreye müracaat edemeyecekler, umre talepleri alınmayacak." dedi.

Erbaş, Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenecek program öncesi Sabancı Merkez Camisi bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların kandilini kutladı.

Umre mevsiminde bulunulduğuna işaret eden Erbaş, Suudi Arabistan'da da çok sayıda Türk vatandaşının ibadetlerini yerine getirdiğini söyledi.

Erbaş, Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçilmesine yönelik umre ziyaretlerini askıya alma kararına da değinerek, şöyle konuştu:

"Suudi Arabistan sabah saatlerinde koronavirüs tehlikesine tedbir almak için, bundan sonra Suudi Arabistan'a umre ziyareti girişlerini durdurdu. Tedbir amaçlı geçici bir durdurma olduğunu ifade ettiler. Biz de Türkiye olarak derhal tedbirlerimizi aldık. Havaalanlarına gitmek üzere olan umrecilerimize bilgi verdik, onların evlerinden çıkmamalarını veya havaalanına gitmişseler evlerine dönmelerini sağladık. Şu an itibarıyla Suudi Arabistan herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanıldığına dair bir bilgi paylaşılmadı. Dolayısıyla ne Türkiye'de ne Suudi Arabistan'da bu virüsün bulunmuş olduğu bir vakanın olmadığını şu an itibarıyla düşünüyoruz. Suudi Arabistan, 'geçici' ifadesini kullanıyor. Ne zamana kadar sürer, bununla ilgili biz Sağlık Bakanlığımızla da istişare içerisinde süreci takip ediyoruz. İnşallah bir an önce tedbirler alınır, herhangi bir vaka olmayacak şekilde bir sonuca ulaşılır, gerekli duyurular yapılır."

Erbaş, Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşların bu durumdan etkilenmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan'da bulunan şu anki umrecilerimiz normal ibadetlerini, umre ziyaretlerini yapacaklar, ne zaman dönüş tarihler planlanmışsa o tarihlerde dönecekler. Onlarla ilgili herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil. Ancak bugünden itibaren umreye gitmek için müracaat etmek isteyen kardeşlerimiz, yeni bir duyuruya kadar umreye müracaat edemeyecekler, umre talepleri alınmayacak. Umredeki kardeşlerimize selam ediyorum. Allah umrelerini kabul eylesin. İnşallah bu olumsuz durum bir an önce biter ve umreye gitmek isteyen herkes sağlıklı şekilde müracaatlarını yaparlar ve umrelerine giderler."

AA

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