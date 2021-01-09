Suudi Arabistan, Katar ile arasındaki sınır kapısını açtı

Suudi Arabistan, Körfez krizini sonlandıran anlaşmanın uygulanması çerçevesinde Katar ile arasındaki Selva Sınır Kapısı'nı açtı.

Suudi Arabistan'a ait El-İhbariyye kanalı, Twitter hesabından, Selva Sınır Kapısı'nın açılmasıyla Katarlıların Suudi Arabistan'a girmeye başladığını gösteren görüntülere yer verdi.

Sınır kapısından kendi arabasıyla Suudi Arabistan'a giriş yapan Katarlılardan biri, "Biz ikinci ülkemize geliyoruz. Sizin mutlu olduğunuzu görmek bizi daha fazla sevindirdi." ifadelerini kullandı.

Katarlı, sınır kapısındaki uygulamaların çok iyi olduğunu ve görevlilerin kendilerini çiçeklerle karşıladığını söyledi.