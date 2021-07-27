"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 TEMMUZ 2021 SALI - YIL: 52

Suudi Arabistan, Umre ziyaretleri için koronavirüs aşısı olma şartı getirdi

27 Temmuz 2021, Salı 17:51
Yurt dışından umre ziyaretlerinin 10 Ağustos itibarıyla başlayacağını ve ziyaretçilere Kovid-19 aşısı olma şartı getirildiğini açıklayan Suudi Arabistan'ın, umre için kota, yaş, tarih sınırı getirmesi de bekleniyor.

Suudi Arabistan Hac Bakanı Yardımcısı Hişam Said, ülkesindeki bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, yurtdışından Umre ziyaretlerinin 10 Ağustos (Muharrem ayının başı) itibariyle başlayacağını söyledi.

Said, umre mevsiminin başladığını ve Kovid-19'la mücadeleye uygun prosedürlerin uygulanacağını, ülke dışından gelecek olan umre ziyaretçilerine Kovid-19 aşısı olma şartı getirildiğini duyurdu.

Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'yi ziyaretlerde bu şartın daha önce, geçen Ramazan ayında getirildiğini hatırlatan Said, alınacak aşıların Suudi Arabistan makamları tarafından kullanımına onay verilmiş aşılardan olması gerektiğine dikkat çekti.

Said, Umre için günlük 20 bin kişinin kabul edileceği bilgisini verdi.

Suudi Arabistan, hac ziyaretlerinin sona ermesinin ardından 25 Temmuz itibarıyla umre sezonunun başladığını, günlük 20 bin kişinin kabul edileceğini açıkladı. Umre ziyareti yapmak isteyenler, "Eatmarna" (İtemerna) uygulaması üzerinden başvurularını yapabiliyor.

Vaka sayılarına göre ülkelerin uçuş kısıtlaması yeniden ele alınacak

Yurt dışından umre ziyaretlerinin 10 Ağustos itibarıyla başlayacağını ve ziyaretçilere Kovid-19 aşısı olma şartı getirildiğini açıklayan Suudi Arabistan'ın ziyaretçilere bunun dışında, kota, yaş ve tarih sınırı getirilmesi bekleniyor.

BioNTech, Astra Zenca, Moderna ve Johnson&Johnson aşısı olanların umre yapabilmesi, Sinovac ve Sputnik V aşısı olanların ise umre ziyaretine kabul edilmemesi planlanıyor.

Kendi vatandaşları, diplomatlar ve sağlık görevlileri dışında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 24 ülkeden yapılan seferleri askıya alan Suudi Arabistan, vaka sayılarına göre ülkelerin uçuş kısıtlaması durumunu yeniden değerlendirecek.

Geçen yıl da umre ziyaretleri Kovid-19 tedbirleriyle yapıldı

Suudi Arabistan makamları, geçen yıl mart ayı başlarında Kovid-19 yüzünden umre ziyaretlerini askıya almış, 7 ay aradan sonra 4 Ekim 2020'de ülkede yaşayanlar için umre ziyaretlerini yeniden başlatmıştı.

Bu tarihten bir ay sonra da ülke dışından umre ve ibadet amacıyla gelenlerin kabul edilmeye başlandığı ülkede yurt dışından gelen ilk umre kafilesi, 3 günlük karantinadan sonra 4 Kasım 2020'de Kabe'de tavaf yapmıştı.

Kovid-19 önlemleri gölgesindeki 2'nci hac

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 12 Haziran'da hac ibadeti için yurt dışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, yalnız ülke içinden kronik rahatsızlığı bulunmayan, 18-65 yaş arasında ve aşı olmuşlardan 60 bin kişinin hac farizasını yerine getirebileceğini açıklamıştı.

Bu yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü Cemarat'ta şeytan taşlayan hacı adayları, ziyaret tavafı için Kabe'ye gitti.

Kovid-19 tedbirleri altında hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar, Kabe'ye gruplar halinde ve yalnızca belli kapılardan alındı.

Haccın rükünlerinden olan ziyaret tavafı, maske ve mesafe kurallarına dikkat edilerek yapıldı.

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

AA

Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Gerekli hazırlıkların yapılması gerekiyor'

    22 milyon neden aşı olmuyor?

    Artvin - Arhavi'de iki mahalleyi su bastı

    Suudi Arabistan, Umre ziyaretleri için koronavirüs aşısı olma şartı getirdi

    'Fırat Kalkanı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu'

    22 milyonu aşkın kişi ilk doz aşısını yaptırmadı

    Batı ve güney kıyı kesimlerinde sıcak hava kapıda

    '2100 yılına kadar Avrupa'daki ''aşırı yağışlar'' 14 kat artacak'

    Tunus'taki darbeye bir tepki de Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden

    Tunus’ta saray darbesi

    Tunus'ta bir ay süreyle gece sokağa çıkma yasağı kararı

    Pençe Harekatı bölgesinden acı haber

    Millet DP'ye hasret

    Yoksulluğun çaresi adil sosyal devlet

    Kemalizmle demokrasi olmaz

    Açlık sınırı 3 bin 500 lirayı geçti

    Hafif yiyecekler tercih edilmeli

    'Vakalarımız hızla yukarıya doğru tırmanmaya başladı'

    Gannuşi: Darbenin arkasında BAE medyası var

    Son 24 saatteki vaka sayısı 17 bine yaklaştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bylock’ta da uyarmıştık
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Belediye v. devlet
    Cevher İLHAN

    “Kıbrıs müjdesi”nin akıbeti!
    Risale-i Nur'dan

    Kalbindeki adavete, adavet et
    Ali FERŞADOĞLU

    Cemaate dahil olan fertleri bağlayan prensipler
    Süleyman KÖSMENE

    Sevabın hakikî mahiyeti nedir?
    Osman ZENGİN

    İftiraktan, kim fayda gördü?
    Faruk ÇAKIR

    Dere getirir, ırmak götürür

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.