"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satan Fransa'ya dava açıldı

23 Eylül 2021, Perşembe 18:07
Fransa'da, Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi ve Disclose medya kuruluşu, Paris yönetiminin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine sattığı silahlara ilişkin Paris İdari Mahkemesine başvurdu.

Fransa'da, Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR) ve Disclose medya kuruluşu, Paris yönetiminin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) sattığı silahlara ilişkin belgeleri kamuoyu ile paylaşması için Paris İdari Mahkemesine başvurdu.

Af Örgütü, ECCHR ve Disclose'dan yapılan ortak yazılı açıklamada, Paris yönetiminin, silah satışlarına ilişkin belgelerin paylaşılması için ilk kez Fransa'da mahkemeye başvuru yapıldığı belirtildi.

Fransız silahların Yemen'deki sivillere karşı uluslararası insani hukukun ciddi ihlallerinde kullanılması yönünde önemli riskin bulunduğu ifade edilen açıklamada, bunun ışığında Paris yönetiminin söz konusu belgeleri paylaşmayı reddetmesinin, "kamuoyunun demokratik tartışmalar için gerekli bilgileri alma hakkına orantısız müdahale teşkil ettiği" kaydedildi.

Açıklamada, başvurunun yasalarda bulunan idari belgelere erişim hakkına dayandığı aktarıldı.

Paris yönetiminin sattığı silahlara ilişkin adet, tarih ve satılan ülke gibi bilgileri içeren belgelere erişim konusunda Fransız makamlara yöneltilen taleplerin yanıtsız kaldığı ifade edilen açıklamada, bu nedenle hükümetin Suudi Arabistan ve BAE'ye sattığı silahlara ilişkin belgeleri kamuoyu ile paylaşması için Paris İdari Mahkemesine başvuru yapıldığı belirtildi.

Kamu yayıncısı Radio France ve Disclose internet sitesinin mayıs 2019'daki haberinde, Savunma Bakanlığı bünyesindeki Askeri İstihbarat Şubesi'ne ait 25 Eylül 2018 tarihli gizli bir belgeye dayanılarak Fransa yönetiminin Suudi Arabistan ve BAE'ye sattığı silahların Yemen'de Husilere karşı kullanıldığı öne sürülmüştü.

Bu belgede, Yemen'de kullanılan silahlarla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı belirtilmişti. Yemen'de Fransızlara ait 48 "Caesar" topunun kullanıldığı ve Mart 2016 ile Aralık 2018 arasında meydana gelen 52 saldırıda 35 sivilin öldüğü bildirilmişti.

Yemen'de aynı zamanda 70 Fransız savaş uçağının ve Fransa'nın 1990'lı yıllarda BAE'ye sattığı savaş tankının da kullanıldığı kaydedilmişti.

AA

Etiketler: Suudi Arabistan, BAE, silah, Fransa
Okunma Sayısı: 244
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail'de aşı olmayan veya test yaptırmayan öğretmenler ders veremeyecek

    Guterres: 3 milyar kişi sağlıklı beslenemiyor

    Türkiye'de 27 bin 844 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    'Rusya, ABD ve İsrail ile Suriye konusunu görüşmek istiyor'

    AB, seyahat listesini güncelledi

    Suudi Arabistan ve BAE'ye silah satan Fransa'ya dava açıldı

    'Myanmar'da darbenin ardından 1100 kişi öldü'

    Lübnan'da akaryakıt krizi devam ediyor

    DSÖ'den 'Taliban' açıklaması

    Nobel Ödül Töreni bu sene de düzenlenmeyecek

    AB'den ''ortak şarj girişi'' adımı

    Bebeklere yanlış aşı yapıldığı iddiaları hakkında soruşturma başlatıldı

    Başarısız darbe girişiminin ardından Sudan'da yaşanan son gelişmeler?

    Kanarya Adaları'ndaki şiddetli patlamalar sürüyor: 6 bin kişi tahliye edildi, 320 ev yandı

    BM: Myanmar bir çöküş ile karşı karşıya

    "Yatan hastalarımızın çoğu aşısız"

    İsrail, Filistinli bir gazeteciyi daha yaraladı

    Tunus Cumhurbaşkanı, yasama yetkisini de kendisine devretti
    📷

    Yine büyük bir ilgiyle izlendi

    Birinci ek yerleştirme tercihleri bugün sona erecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuksuzlukları bitirmek için
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    “Görsen … demezsin”ciler ve AKP’nin dönüşümü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ölüm bağıra bağıra ne diyor?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Bazı kardeşlerimize acıyoruz
    Genel

    'Ankara, Suriye’den çıkmaya hazırlanıyor'
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Genç Osmanlılar hareketi olan Jön Türkler
    Süleyman KÖSMENE

    İnsanlığı felâketten kurtaran kutlu zümre
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur iman ilâçları ile tedavi ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.