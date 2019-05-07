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8 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Taş atan Filistinliye hapis, Filistinliyi şehit eden Yahudi'ye ev hapsi!

07 Mayıs 2019, Salı 23:15
İsrail mahkemesi, işgal altındaki Batı Şeria'da 8 çocuk annesi Filistinli kadını taş atarak şehit eden fanatik Yahudi'nin gözaltında tutulduğu hapishaneden çıkarılıp ev hapsine alınmasına hükmetti.

Yerel basında yer alan haberde, kimliği açıklanmayan ve 16 yaşında olduğu belirtilen fanatik Yahudi'nin gelecek hafta salı günü ev hapsine alınacağı belirtildi.

Elektronik bir izleme cihazı takılacak fanatik Yahudi'nin ne kadar süre ev hapsinde tutulacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyinde 12 Ekim 2018'de bir grup fanatik Yahudi yerleşimci, seyir halindeki bir araca taşlı saldırı düzenlemiş, olayda o sırada eşiyle birlikte araçta bulunan 8 çocuk annesi 47 yaşındaki Filistinli Ayşe Muhammed er-Rabi şehit olmuştu.

İsrail güçleri, ocak ayında olaya ilişkin soruşturma kapsamında 5 fanatik Yahudi genci gözaltına almıştı. Rabi'nin başına isabet eden taşta gözaltına alınan fanatik Yahudilerden birinin DNA'sına rastlanırken, diğer 4 kişi serbest bırakılmıştı.

İsrail savcılığı, Rabi'yi şehit eden fanatik Yahudi hakkında "kasıtsız adam öldürmekten" dava açmıştı.

Taş atan Filistinliye hapis, Filistinliyi şehit eden Yahudi'ye ev hapsi

Filistinli anneyi şehit eden İsraillinin tutulduğu cezaevinden çıkarılarak ev hapsine alınacak olması tartışmaları da beraberinde getirdi.

İsrail mahkemeleri, askerlere ve polislere taş attıkları gerekçesiyle Filistinli çocuklara aylarca hatta yıllarca hapis cezası verirken, Filistinli anneyi şehit eden fanatik Yahudi'nin cezaevinden çıkarılarak ev hapsine alınmasına hükmedilmesi İsrail yargısının ikiyüzlülüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Rabi'yi şehit eden fanatik Yahudi hakkındaki dava süreci devam ediyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

AA

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