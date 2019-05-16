Tataristan Cumhurbaşkanı: Türkiye ile helal ürün üretmeye çalışacağız

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, “Rusya’da 20 milyon Müslüman nüfus yaşıyor. Bu alanda helal ürünlerin üretilmesi ile ilgili şüphesiz ki Türkiye ile çalışacağız” dedi.

Minnihanov, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) düzenlediği Türkiye-Tataristan İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, forum kapsamında yeni projelerin gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmalara varılacağına inandığını belirtti.

Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması için forumda görüşme imkanının mevcut olduğunu ifade eden Minnihanov, Türkiye ile Tataristan arasında iş birliği anlaşmalarının bulunduğunu söyledi.

Minnihanov, Kazan ve İstanbul arasındaki uçuş seferlerini hafta 6 defa gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu, yakında her gün olacağını anlatarak, “Türkiye bizim ülkemiz için en önemli partnerlerimizden biridir. Amaçlarımız daha da büyük ticaret hacmine ulaşmaktır. Türkiye’den bizim ülkemize 2 milyar dolardan daha fazla yatırım yapıldı. İş dünyasına ve Türkiye hükümetine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“Uluslararası sanayi bölgesi kurmak istiyoruz”

“Rusya’da 20 milyon Müslüman nüfus yaşıyor. Bu alanda helal ürünlerin üretilmesi ile ilgili şüphesiz ki Türkiye ile çalışacağız. Biz inovasyon, modern teknolojilerin kullanımına büyük önem veriyoruz. Türkiye ile enerji, petrokimya, otomotiv, IT, sağlık, inşaat, tarım ve turizm alanında iş birliğine hazırız. KOBİ’lerin de desteklenmesi Tataristan’ın önemli stratejileri arasında yer alıyor. Yüksek teknoloji şirketlerimizin Türkiye’de temsil edilmesini isteriz. Tataristan şirketlerinin Türkiye’de faaliyet göstermesi konusunda belli mevzuat da kabul edilmiştir.”

Minnihanov, Türkiye ile iş birliğini geliştirmeleri gerektiğini aktararak, Tataristan’ın, Türk şirketleri için iyi imkan sağlayan bir yer olmaya devam edeceğini söyledi.