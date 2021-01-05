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6 OCAK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Tek umutları insanî yardımlar

05 Ocak 2021, Salı 23:15
Lübnan’da 26 Aralık’ta yaşanan tartışmanın ardından çadırları ateşe verildiği için bölgedeki diğer kamplara sığınan yüzlerce Suriyeli mülteci, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Ülkenin kuzeyindeki Trablusşam şehrinde 26 Aralık’ta bir grup Lübnanlı genç ile Suriyeli mülteciler arasında yaşanan gerginliğin silâhlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Lübnanlı gençler, Suriyeli grupla yaşadıkları kavganın ardından şehre bağlı Minye bölgesinde yaklaşık 80 Suriyeli mülteci ailenin yaşadığı bir çadır kampı, elektrikleri kestikten sonra ateşe verdi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan’a sığınan çoğu kadın ve çocuktan oluşan yüzlerce Suriyeli mültecinin yıllardır hayat mücadelesi verdiği onlarca çadır, söndürme girişimlerine rağmen tamamen kül oldu. Olayın insanların henüz uyumadığı akşam saat 20.00 civarında yaşanması can kaybının da önüne geçti. Yangından kurtulan Suriyeli mülteciler, halihazırda insanî yardım umuduyla geçici olarak bölgedeki diğer Suriyeli mültecilerin çadırlarına sığındı. Ülkenin resmî verilerine göre, 2011’de patlak veren iç savaş sebebiyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci Lübnan’a göç etti. 

AA

Etiketler: umut, insani yardım
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