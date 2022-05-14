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14 MAYIS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Tekbirlerle uğurlandı

14 Mayıs 2022, Cumartesi 15:47
İsrail’in öldürdüğü Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile’nin cenazesine on binlerce kişi katıldı. Hıristiyan Filistinli gazetecinin naaşı, çiçeklerle süslenmiş haç eşliğinde ve tekbir sesleriyle ilerledi.

İsrail askerlerinin öldürdüğü Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile’nin cenazesi on binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi. İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine düzenledikleri baskında öldürdüğü Ebu Akile’nin cenazesi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Yunan Katolik Patrikhanesi’ndeki törenin ardından omuzlarda taşındı. İsrail polisi, Eski Şehir bölgesindeki girişleri ve buraya ulaşan yolları kapatmasına rağmen cenazeye on binlerce kişi katıldı. Ebu Akile’nin tabutuna, ellerinde Filistin bayraklarıyla binlerce Filistinli eşlik etti. “Canımız, kanımız sana feda olsun Şirin”, “Kudüs Arap’tır”, “Mescid-i Aksa’dan Kıyamet Kilisesi’ne, Şirin bir kuş gibi uçtu” sloganları atan kalabalık, tabutu Eski Şehir içindeki kabristanlığa taşıdı. Hıristiyan Filistinli gazetecinin naaşı, çiçeklerle süslenmiş haç eşliğinde ve tekbir sesleriyle ilerledi.      

İsrail polisi müdahale etti

Ebu Akile’nin cenazesi, Eski Şehir bölgesindeki Hıristiyan mezarlığında din adamları, ailesi, meslektaşları ve binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi. Al Jazeera Arapça televizyon kanalının Direktörü Ahmed el-Yafii ve televizyonun diğer yöneticileri de cenazeye katıldı. Eski Şehir’in surları boyunca ilerleyen grup burada asılı İsrail bayraklarını indirdi. İsrail polisi, belirli noktalarda kalabalığı bölmek için cenazeye katılanlara müdahale etti. İsrail polisi, en az 3 kişiyi gözaltına aldı. Bazıları silahlı Yahudi yerleşimci bir grup, ellerinde İsrail bayraklarıyla cenazenin geçtiği bölgeye geldi. İsrail polisi Yahudi yerleşimci grubu, cenazeye katılanlardan ayırmak için kordon oluşturdu. Cenazenin ardından slogan atarak, Eski Şehir içinde ilerleyen gruplara İsrail polisi, güç kullanarak müdahale etti. Ebu Akile’nin naaşını, Doğu Kudüs’teki Saint Joseph Fransız Hastanesi’nden omuzlarında çıkarmaya çalışanlara, İsrail güçleri, kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve coplarla müdahale etmişti. 

Akile’nin öldürülmesi savaş suçu 

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail askerlerinin görevi sırasında Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile’yi öldürmesinin savaş suçu teşkil edebileceğini bildirdi. BM insan hakları uzmanlarından yapılan ortak yazılı açıklamada, Ebu Akile’nin öldürülmesinin basın ve ifade özgürlüğüne saldırı olduğu belirtilerek, “Yetkili makamlar gazetecilere zarar vermekle değil, uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde gazetecileri korumakla görevlidir” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Ebu Akile’nin öldürülmesi kınanırken, “Gazeteci olarak sadece görevini yapmakta olan Ebu Akile’nin öldürülmesi savaş suçu teşkil edebilir.” değerlendirmesinde bulunuldu. 

Gazetecilere gözdağı

Filistinli ve uluslararası hukukçular, İsrail’in Al Jazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile cinayetiyle Filistin gerçeğini duyurmaya çalışan gazetecilere gözdağı verdiğine dikkati çekiyor. Gazze merkezli Filistin İnsan Hakları Merkezi Müdürü Raci es-Savrani, Ebu Akile’nin Filistin medya sembollerinden biri olarak yüksek performansıyla Arap ülkelerinde ve uluslararası alanda ses getiren çalışmalarından dolayı İsrail güçlerince öldürüldüğünü savundu.

AA

Etiketler: tekbir
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