Tel Abyad'daki terör saldırısına ilişkin MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, "YPG/PKK, Tel Abyad’ın sanayi bölgesinde sivil halka bombalı araçla saldırdı. İlk bilgilere göre 3 kişi katledildi, 20’den fazla kişi yaralandı." açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda DEAŞ'tan farkı olmayan PKK/YPG terör örgütünün, masum sivillere saldırmayı sürdürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Bebek katili teröristler bugün de Tel Abyad'ın sanayi bölgesinde işinin başında bulunan sivil halka bombalı araçla saldırdı. İlk bilgilere göre 3 kişi katledildi, 20'den fazla kişi de yaralandı." AA

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