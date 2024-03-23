Teravihi Aksa’da 100 bin kişiyle kıldılar

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’da, Ramazan ayının ikinci cuma gecesi, 100 bin kişinin teravih namazı kıldığı bildirildi.

Mescid-i Aksa’nın idaresinden sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, yaptığı yazılı açıklamada, yatsı ve teravih namazına 100 bin Müslümanın katıldığı belirtildi. İsrail polisi, 7 Ekim 2023’ten sonra Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermemiş, cuma namazlarına haftalarca yaklaşık 5 bin kişilik cemaat gelebilmişti. İsrail polisi ile Mescid-i Aksa’ya girmelerine izin verilmeyen Filistinliler arasında arbede yaşanmıştı. İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve TOMA’lardan sıkılan pis kokulu suyla saldırmıştı. Ramazan ayının gelmesiyle İsrail polisinin kısıtlamaları hafifletmesiyle Mescid-i Aksa’da öncki gün 120 bin kişi cuma namazını kılmıştı. AA

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