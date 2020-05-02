Tesla'nın piyasa değeri 14 milyar dolar azaldı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın piyasa değeri, kurucusu Elon Musk'ın son tweeti sonrası 14 milyar dolar azaldı. Musk tweetinde, "Bence Tesla'nın hisse senedi fiyatı çok yüksek" demişti.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın piyasa değeri, kurucusu Elon Musk'ın son tweeti sonrası 14 milyar dolar azaldı. Musk tweetinde, "Bence Tesla'nın hisse senedi fiyatı çok yüksek" dedi. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Musk'a tweeti sonrası şaka yapıp yapmadığını sorduğunu, "Hayır" yanıtı aldığını yazdı. Tesla'nın hisse senetleri bu yıl değer kazanmıştı. Şirketin piyasa değeri bir ara 100 milyar dolara yaklaşmıştı. Tesla'nın piyasa değerinin bu meblağı bulması halinde, Musk yüz milyonlarca dolar prim alacaktı.

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