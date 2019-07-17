THY Endonezya'nın Bali adasına sefer başlattı

Türk Hava Yolları, Endonezya'nın dünyaca ünlü tatil adası Bali'ye tarifeli sefer başlattı.

Türk Hava Yolları (THY), Endonezya'nın dünyaca ünlü tatil adası Bali'ye (Denpasar) tarifeli sefer başlattı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en gözde turizm merkezlerinden Bali'ye direkt seferlere başlandı. Uçuşlar haftada yedi frekans olarak icra edilecek. Bugün, 250 yolcu ve yüzde 84 doluluk oranı ile Bali'ye uçuş "TK 066" sefer sayılı uçakla icra edildi.

İlk sefer, bayrak taşıyıcı hava yolunun kapsamlı filosuna dahil olan ve şehit Eren Bülbül'ün hatırasını yaşatmak adına doğum yeri "Maçka" ile adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner ile yapıldı.