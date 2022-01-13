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13 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Tokayaev, Putin ile görüştü

13 Ocak 2022, Perşembe 14:31
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KGAÖ, Kazakistan’dan çekiliyor

 

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Tokayaev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücünün eylemlerini dikkate alarak Kazakistan’da düzenin sağlanmasına yönelik tedbirler hakkında Putin’e bilgi verdi.

Tokayev'in Rusya’nın yardımlarından dolayı teşekkür ettiği görüşmede, KGAÖ üyesi ülkelerin birliklerinin Kazakistan topraklarından koordineli şekilde geri çekilmesinin başlamasıyla ilgili konular tartışıldı.

Kazakistan’a 6 Ocak’ta konuşlandırılan Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan askeri birliklerinden oluşan KGAÖ Barış Gücünün ülkeden çekilme sürecinin bugün başlatıldığı bildirilmişti.

AA

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