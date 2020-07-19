BM’DEN İSRAİL’E “FİLİSTİN’DE TOPLU CEZALANDIRAN EYLEMLERİNİ DERHAL DURDUR” ÇAĞRISI GELDİ.

Adalet ve hukuk çiğneniyor

BM Raportörü Michael Lynk, İsrail'in 21. yüz-yılda kullanmaya devam ettiği birkaç kişinin ey-lemlerinden dolayı Filistin halkını “toplu olarak cezalandırılması” eyleminin adalete ve hukukun üstünlüğüne hakaret olduğunu belirterek, bundan derhal vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Masumlar cezalandırılamaz

“Masumlar asla başkalarının eylemleri için cezalandırılamaz” diyen Lynk, bunun en bariz örneğinin Gazze Ablukası’nda yaşandığına dikkati çekti. BM Raportörü, İsrail uygulama-larının Cenevre Sözleşmesi’nce yasaklandığını vurgulayarak, “İstisnalara izin verilemez” dedi.

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Toplu cezalandırma adalete hakarettir

BM, İsrail’in Filistin halkını toplu cezalandırma politikasına eleştiride bulunarak, “Masumlar asla başkalarının eylemleri için cezalandırılamaz” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, Filistin halkının “toplu cezalandırılmasına” yol açan bütün eylemlerini derhal durdurması için İsrail’e çağrıda bulundu. Özel Raportör Lynk, İsviçre’deki BM Cenevre Ofisinde bugün sona eren BM İnsan hakları Konseyinin 44’ üncü oturumuna sunduğu rapora ilişkin yazılı açıklama yaptı. İsrail’in 21. yüzyılda kullanmaya devam ettiği birkaç kişinin eylemlerinden dolayı Filistin halkını “toplu olarak cezalandırılması” yönteminin adalete ve hukukun üstünlüğüne hakaret olduğunu vurgulayan Lynk, “Masumlar asla başkalarının eylemleri için cezalandırılamaz. (İsrail’in) Bu uygulamaları Filistinlilerin yaşama hakkı, hareket hürriyeti, sağlığı, yeterli barınma imkânları ve yeterli yaşam standartları gibi konularda ciddî ihlâller ihtiva ediyor.” uyarısını yaptı. Cenevre - aa

İsrail, şiddeti körüklüyor

Lynk, İsrail’in “toplu cezalandırma politikasının yıkıcı etkinin boyutunun” en iyi 13 yıldır kapalı olan Gazze’de görüldüğünü, burada ekonominin tamamen çöktüğünü, altyapının harap olduğunu ve sosyal hizmetler sisteminin zar zor işlediğini anlattı. Filistin halkının “toplu cezalandırılmasına” yol açan bütün eylemlerini derhal durdurması için İsrail’e çağrı yapan Lynk, İsrail’in yasa dışı eylemlerinin tansiyonu arttırma ve şiddeti körüklemekten başka bir işe yaramayacağının altını çizdi.

Lynk, “Dördüncü Cenevre Sözleşmesi’nin 33. maddesi ve uluslar arası insancıl hukuk uyarınca toplu cezalandırma açıkça yasaklanmıştır. İstisnalara izin verilmez.” değerlendirmesinde bulundu. İsrail’in 1967’den bu yana 2 binden fazla Filistinlinin evini tahrip ettiğini aktaran Lynk, bu uygulamanın da Dördüncü Cenevre Sözleşmesi’nin 54. maddesinin açık ihlâli olduğunu kaydetti.