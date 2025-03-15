Trump'a 'Rusya-Ukrayna Savaşı'nı 24 saat içinde bitireceğim' vaadi hatırlatıldı

Donald Trump, başkan seçilmeden önce Rusya-Ukrayna Savaşı'nı 24 saat içinde bitirebileceği vaadine ilişkin, "Bunu söylediğimde biraz istihza ettim. Kastettiğim şey, bunu bitirmek istediğimdi ve bence başarılı olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya: Ateşkes için şartlarımız olacak - Trump: Rusya ateşkesi reddederse yaptırım uygularız Trump'ın yarın yayımlanacak "Full Measure" televizyon programına verdiği röportajın fragmanı paylaşıldı. Fragmanda Rusya-Ukrayna Savaşı'nı 24 saat içinde bitirebileceği vaadi sorulan Trump, "Bunu söylediğimde biraz istihza ettim. Kastettiğim şey, bunu bitirmek istediğimdi ve bence başarılı olacağım." ifadelerini kullandı. Rusya'nın ateşkesi kabul etmeme ihtimaline dair ise Trump, bunun "kötü bir haber" olduğunu söyledi. Trump, "Ama bence (Rusya Devlet başkanı Vladimir) Putin bunu kabul edecek. Sanırım onu iyi tanıyorum ve kabul edecek." değerlendirmesinde bulundu. ABD Başkanı Trump, kampanyasını yürütürken Rusya-Ukrayna Savaşı'nı 24 saat içinde bitirebileceğini öne sürmüştü. AA

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