"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 TEMMUZ 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Trump'a saldırının niye yapıldığı hala bulunamadı

18 Temmuz 2024, Perşembe 01:53
ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump’a yönelik suikast girişiminde bulunan zanlı Thomas Matthew Crooks’un bu saldırıyı nasıl planladığı ve neden düzenlediği konusunda belirsizlik devam ediyor.

Eski başkanın adaylığının resmen onaylandığı Cumhuriyetçi Parti'nin Milwaukee’deki ulusal kongresi devam ederken 13 Temmuz'da Trump’a düzenlenen suikast girişimiyle ilgili sorular da cevap bekliyor.

ABD basınına yansıyan haberlere göre, suikast girişimiyle ilgili soruşturmayı yürüten FBI'ın, Crooks’un cep telefonuna erişim için şifresini kırdığı, bilgisayarını, evini ve arabasını incelediği, 100’den fazla kişiyle görüştüğü ancak zanlının Trump’a yönelik bu saldırıyı neden gerçekleştirdiği konusunda hala bir sonuca varamadığı belirtiliyor.

Şu ana kadar "anlamlı hiç bir ipucu" bulanamadı

Soruşturma devam ettiği için ismini gizli tutarak AP’ye bilgi veren yetkililer, Crooks’un arkasında Trump'ı hedef alma nedenini açıklayan herhangi bir yazı, intihar notu, sosyal medya açıklaması veya başka bir gösterge bırakmadığına dikkati çekti.

Yetkililer, saldırganın telefonu ve diğer eşyalarının incelenmesinden sonra bu saldırıyı tek başına mı yaptığı, başkalarıyla birlikte mi hareket ettiğiyle ilgili şu ana kadar "anlamlı hiçbir ipucu" bulamadıklarını ifade etti.

Yetkililer, tanıyanların 20 yaşındaki Crooks’u “kendi başına oturan, kimseyle konuşmayan garip bir çocuk” olarak tarif ettiğini, ancak "insanlarla konuşmayı sevmiyormuş gibi görünen normal bir insan" olarak "tehlikeli sayılabilecek hiçbir belirtisinin" olmadığını aktardı.

Lisede arkadaşları tarafından genellikle av kıyafetine benzer elbiseler giymesi nedeniyle alay edildiği ve zaman zaman zorbalığa uğradığı belirtilen Crooks’un, bir dönem okulun lise tüfek takımına girmeye çalıştığı ancak "nişancılığında zayıf olması" gerekçesiyle reddedildiği bilgisi paylaşıldı.

Crooks’un liseden sonra gittiği 2 yıllık üniversitede mühendislik alanında derece ile mezun olacak kadar da zeki olduğuna işaret edilerek, siyasi olarak Cumhuriyetçi Parti’ye kayıtlı olduğu ancak 2021’de Demokrat Parti'ye 15 dolar bağışta bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

Zanlı eve dönmeyince babası "kayıp" diye polisi aramış

Trump’a ateş açan zanlının evinde, saldırıdan bu yana etrafında polis şeridi çevrili halde incelemeler sürüyor. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Crooks’un babası, sorgusunda, saldırının olduğu gün oğlunun kendisine ait AR-15 silahını alarak atış poligonuna gittiğini düşündüğünü söyledi.

Yetkililer, Crooks gün boyu eve dönmeyince gece babasının 23.00 sularında polisi arayarak oğlunun “kayıp” olduğunu bildirdiği bilgisini paylaştı.

Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki seçim mitinginde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

AA

Okunma Sayısı: 213
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin tanındıkça İsrail toprak gasbediyor

    Trump'a saldırının niye yapıldığı hala bulunamadı

    Eğitim sistemi alarm veriyor

    Bütçe açığı faiz giderleriyle büyüdü

    Tıbbi bir durum ortaya çıkarsa çekilirim

    Esas yük, yağma düzeni

    Fakirlik toplumu sardı

    Elektrik şirketleri halkı çarpıyor

    Sağlık Bakanlığı: Aşıları idareli kullanın

    Trump demokrasi için yine tehdit

    Fakirin kemerinde sıkacak deliği kalmadı

    Emekli harçlık değil, hakkını istiyor

    Konut satışındaki düşüş devam ediyor

    Pentagon: Gazze’de gördüğümüz görüntüler yürek parçalıyor

    YKS Türkiye birincisi Arda Taşdemir tecrübelerini ve tavsiyelerini paylaştı

    Trump, Biden'ı geride bıraktı

    Nijerya'da 1,8 milyar dolarlık petrol çalındı

    İsrail, Filistinlilere ait 441 dönüm araziyi daha işgal etti

    Gazze’de her yer potansiyel ölüm bölgesi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Derin uyku
    Cevher İLHAN

    “15 Temmuz” neden hâlâ karanlıkta?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Adi valiler ve nurani Seyyidler
    Mikail YAPRAK

    Külliyelerimiz Külliyat içindir
    Mustafa ÖZBEK

    Korkma, din elden gitmez!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Obezite salgını
    Risale-i Nur'dan

    Âl-i Beyt’in muhabbeti, mesleğimizde bir esastır
    Genel

    Emekli harçlık değil, hakkını istiyor
    Genel

    Elektrik şirketleri halkı çarpıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.