"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 TEMMUZ 2024 PAZAR - YIL: 55

Trump'a yönelik silahlı saldırı hakkında Biden'dan açıklama

14 Temmuz 2024, Pazar 11:50
ABD Başkanı Joe Biden, herkesin eski Başkan Trump'a yönelik saldırıyı kınaması gerektiğini belirterek, "ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok." dedi.

Trump'a silahlı saldırıda bulunan Thomas Crooks'un(20) kayıtlı Cumhuriyetçi olduğu belirlendi

 

Biden, Trump'a yönelik saldırının ardından, basına kısa bir açıklama yaptı.

Bu tür olayların gerçekleşmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Biden, "Buna asla göz yumamayız." diye konuştu.

Joe Biden, herkesin bu şiddeti kınaması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Biden, "ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok." vurgusu yaptı.

Ne olmuştu?

Başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silah sesine benzer patlamalar sonucunda sağ kulağından yaralanmıştı.

Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında yaşanan olay hakkında, Trump için "Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor." açıklamasında bulunmuştu.

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi ise "Gizli Servis, eski Başkanı koruma altına almıştır ve kendisi güvendedir." bilgisini paylaşarak, soruşturmayı devraldıklarını bildirmişti.

AA

Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    2024'ün 6 ayında Türkiye'de 17 bin 343 deprem gözlemlendi

    29 kişi hakkında gözaltı kararı

    ABD'de ve dünyada gündem silahlı saldırı: Trump'a nasıl bu kadar yaklaşabildiği soruşturuluyor - Trump: İnanmak güç

    Trump'a yönelik silahlı saldırı hakkında Biden'dan açıklama

    Trump'a silahlı saldırıda bulunan Thomas Crooks'un(20) kayıtlı Cumhuriyetçi olduğu belirlendi

    En fazla sansür, yolsuzluk haberlerine

    'Gazze'de bir çocuk neslinin tamamını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız'

    Bir yılın emeği bir kıvılcımla kül olmasın

    Emekliler perişan oldu

    Binlerce Filistinli kayıp

    Filistin için mücadeleye devam

    Eğirdir Gölünü kurtaralım

    Tacikistan’a “Yasaktan vazgeçin” çağrısı

    Enflasyon dengeleri bozdu

    Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA'ya bir destek de AB'den

    "İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı"

    Son 53 yılın en sıcak haziran ayını yaşadık

    İsraillilerin yüzde 72'si: Netanyahu istifa etmeli

    İşkenceciler değil, kurbanları yargılanıyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yaşananlardan artık ders alalım ki...
    Ahmet BATTAL

    Yargıya gizli tanık prangası ve son mağduru
    Faruk ÇAKIR

    Nesiller kaybettiren zulüm
    Genel

    En fazla sansür, yolsuzluk haberlerine
    Mehmet KARA

    Kötü gidişin sorumlusu
    Risale-i Nur'dan

    Eğer şu milleti ciddî severseniz...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Sebahattin YAŞAR

    Cennetten gelen rahmet
    Sami CEBECİ

    Hırs gösteren zarara düşer

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.