Trump, Biden’in önünü açtı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin 46. başkanı seçilen Joe Biden yönetimine geçiş için gerekli prosedürlerin başlatılması amacıyla ilgili kuruma tavsiyede bulunduğunu bildirdi.

Trump, 3 Kasım’da yapılan ve Biden’in zaferiyle sonuçlanan başkanlık seçimlerine ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Trump, “Bizim seçimlere yönelik dâvâmız güçlü şekilde devam ediyor. Kavgamızı sürdüreceğiz ve üstün geleceğimize inanıyorum ancak ülkemizin çıkarlarını korumak adına, Emily’e ve ekibine, geçiş süreci için ilk prosedürleri başlatmalarını tavsiye ettim. Aynı tavsiyeyi kendi ekibime de verdim.” ifadesini kullandı. Bu arada, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden’ın, Donald Trump yönetiminin, kendisi ve ekibinin geçiş süreci için federal kurumlardaki kaynak ve hizmetlere erişimine onay vermesini memnuniyetle karşıladığı bildirildi. AA

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