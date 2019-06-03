Trump da dünyadan şikâyet ediyor

ABD Başkanı Trump, “Rusya, Suriye ve kısmen de İran’ın, Suriye’nin İdlib ilinde ayrım gözetmeksizin çok sayıda sivili katlettiğini duyuyorum. Dünya bu katliamı izliyor. Amaç nedir, size ne sağlayacak bu? Durun!” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ve Rusya ordusunun yaptığı saldırıların İdlib’de sivil can kayıplarına sebep olduğunu belirten haberlerle ilgili açıklamarda bulundu. Trump, “Dünya bu katliamı izliyor” ifadelerini kullandı. Twittere üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, Şam’a, Rusya’ya ve İran’a saldırıları durdurma çağrısında bulundu. Trump’ın yaptığı paylaşımda,”Rusya’nın, Suriye’nin ve biraz daha az da olsa İran’ın İdlib bölgesini canına okurcasına bombaladığını ve ayrım gözetmeden masum sivilleri öldürdüğünü görüyorum. Dünya bu katliamı izliyor. Amacınız ne, ne kazanacaksınız? Durun!” ifadelerini kullandı. “Sorumluluk Türkiye’de’’ ABD Başkanı Donald Trump’ın İdlib’deki bombardımanların sonlandırılması çağrısına ilişkin konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib’ deki teröristlerin kabul edilemez saldırılarının önlenmesi için tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti. Peskov, saldırıların ortadan kaldırılması sorumluluğunun Türkiye’ye ait olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump Twitter’da Rusya, Suriye ve İran’ın İdlib’deki saldırılarıyla sivillerin ölümüne neden olduğunu duyduğunu ileri sürmüş ve saldırıların durdurulması çağrısı yapmıştı. ​Rusya’nın Türkiye ile işbirliği yaptığını ve Türkiye’nin teröristlerin İdlib’den saldırı gerçekleştirilmesini önleme sorumluğu bulunduğunu vurgulayan Peskov “Bu anlamda Soçi anlaşmaları uygulanıyor. Bu yönde çalışmalar yürütülüyor. İdlib’deki teröristlerin saldırıları kabul edilemez, saldırıların önlenmesi için de tedbirler alınıyor” ifadelerini kullandı.

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