Trump dalga geçiyor

ABD Başkanı, Türkiye ile YPG’nin durumunu “okul bahçesinde kavga eden iki çocuğa” benzeterek “Biraz kavga etmeleri gerekiyordu, sonra ayırdım” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Texas’taki mitinginde Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda gerçekleştirdiği operasyonla ilgili açıklamalar yaptı. Trump, Türkiye ve ABD’nin Ankara’nın Suriye operasyonuna ara vermesi konusunda anlaşması sonrasında Türkiye’nin Suriye’de Kürt grupların kontrolü altındaki bölgelere yönelik operasyonunu “okul bahçesinde kavga eden iki çocuğa” benzeterek “Ben biraz kavga etmeleri gerekiyor dedim. Okul bahçesindeki iki çocuk gibi kavga etmelerine izin vereceksiniz, sonra da ayıracaksınız. Birkaç gün kavga ettiler ve oldukça şiddetliydi” dedi. ABD’nin Suriye eski özel temsilcisi Brett McGurk Trump’ın “kavga eden iki çocuk” benzetmesini “ayıp ve cahilce” şeklinde niteledi.

“Tek damla Amerikan kanı akmadı”

Trump bu süreçte “tek bir damla Amerikan kanının akmadığını” söyledi ve “Biz oraya gittik ve bir ara vermelerini istedik. Kürtler müthişti. Biraz geri çekilecekler” dedi. Trump’ın Suriye’den ABD askerlerini çekme kararının ardından gelen Türkiye’nin askeri harekâtı dolayısıyla Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre aralarında sivillerin de bulunduğu 500’den fazla kişi öldü ve 300 bin sivil yerinden oldu.

Trump: ‘Haşince’ sevgi göstermek gerekti

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile vardıkları anlaşmaya dair Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Bu noktaya gelebilmek için, onların iyiliği adına biraz ‘haşince’ sevgi göstermek gerekti” demişti.

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Trump’a mektup tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 9 Ekim’de yazdığı ve bu hafta içinde ortaya çıkan mektup; içeriği, üslûbu ve kamuoyuyla paylaşılma biçimiyle ABD’de büyük bir tartışma oluşturdu. Uzmanlara göre, normal şartlar altında mektuplar başkan tarafından, ekibinden bu tarz yazışmaları yapmakla sorumlu kişiye verilecek mesajlar anahatlarıyla anlatılır, bu mesajlar diplomatik yazışma teamüllerine uygun bir şekilde taslak halinde getirilir ve daha sonra hem Başkan hem de konuyla ilgili diğer yetkililerle paylaşıldıktan sonra nihai halini alır. Daha sonra da resmi bölge muamelesi görerek, gönderileceği yere iletilir ve arşivlenir. T24’de geçen habere göre uzmanlar ve tarihçiler, Trump’ın bu mektubunun bugüne kadar teamüllere aykırı olduğunu ve Başkan’ın başka kimseye danışmadan “mektubu dikte ettirerek, yazıp göndermiş gibi” göründüğünü söylüyor. Trump’ın mektubu “utanç verici” olarak nitelendirildi.

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Şam hükümeti: ‘Anlaşma muğlak’

ABD ve Türkiye arasında Suriye’ye yönelik varılan anlaşmayla ilgili Suriye hükümetinden de bir açıklama geldi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’ın üst düzey danışmanı Buteyna Şaban, anlaşmanın “muğlak” olduğunu savundu.

El Mayadeen televizyonuna konuşan Şaban, Şam’ın Suriye’de yeni bir “Irak Kürdistanı’nı kabul edemeyeceğini” vurguladı.

‘Kalan meseleler bir anda çözülemez’

Şaban, Kürtler’in ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’yle anlaşma noktasında şu ana kadar “önemli adımların” atıldığını söyledi. Şaban, kalan meselelerin de bir anda çözülemeyeceğine dikkati çekti.