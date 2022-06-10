Trump darbe girişimiyle suçlandı

ABD Kongresi’ne 6 Ocak 2021’de düzenlenen baskınla ilgili dava başladı.

Demokratların öncülüğünde oluşturulan komitede, ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın bu baskını koordine ederek bir darbe girişimi planladığı öne sürüldü. Cumhuriyetçi Parti’den komitenin başkan yardımcısı Liz Cheney, eski ABD Başkanı Trump’ın saldırının “fitilini ateşlediğini” savundu. Demokrat Parti’den Bennie Thompson da saldırının Amerikan demokrasisini tehdit ettiğini belirtti. Trump’ın destekçileri Kongre binasına saldırmışlardı. Binadaki Kongre üyeleri, saldırı sırasında ABD Başkanı seçilen Joe Biden’ın başkanlığını tescil etmek üzere toplanmışlardı. Yaklaşık bir yıl süren soruşturmanın ardından Demokrat Parti öncülüğündeki komite Kongre baskınıyla ilgili duruşmalara başladı. Haber Merkezi



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