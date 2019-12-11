Trump demokrasiye tehdit

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler, Trump’ın yönetim tarzıyla demokratik hükümet sistemini tehlikeye attığını söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler, Başkan Donald Trump’ın yönetim tarzıyla ülkeleri için bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Nadler, “Trump’ın azledebileceği açık” dedi. Bbc’de yer alan habere göre Demokrat Parti’den Jerrold Nadler, Komisyon’daki son azil oturumunda yaptığı konuşmada, elde edilen bulguların, Trump’ın kendi çıkarlarını ülkenin ulusal güvenliğinin önünde tuttuğunu gösterdiğini söyledi. Başkan Trump’ın ABD’de seçimleri ve demokratik hükümet sistemini tehlikeye attığını belirten Nadler, Komisyon olarak Trump’ın azlinden yana olduklarını açıkladı. Trump’ın Komisyon tarafından azli istenirken; “görevi kötüye kullanmak” ve “Kongre’nin faaliyetlerini engellemek” ile suçlanması bekleniyor.

Cumhuriyetçiler tepki gösterdi

Komisyon’daki Cumhuriyetçiler ise Nadler’e tepki gösterdi, sürecin siyasi maksatlı olduğunu belirtti. Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nun Cumhuriyetçi üyelerinden Doug Collins, “Demokratlar Donald Trump’ın ABD Başkanı olduğu gerçeğini kabullenemiyorlar ve 2020’de onu yenecek bir adayları yok” dedi. ABD Başkanı Donald Trump hakkında başlatılan azil soruşturmasının odağında, Ukrayna’ya askerî yardımın Kiev yönetiminin Demokrat başkan aday adaylarından Joe Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında soruşturma başlatması koşuluna bağladığı iddiası var.