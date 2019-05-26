Trump'ı eleştiren yargıç görevden uzaklaştırıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde görevli bir yargıç ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdiği için 6 ay görevden uzaklaştırıldı.

Utah Yüksek Mahkemesi, Taylorsville kentinde 20 yıldır yargıçlık yapan Michael Kwan'ın otoritesini kötüye kullandığına ve siyasi yorum yaptığına hükmetti. Dava dosyasında Kwan'ın sosyal medyada ve mahkeme binası içinde Trump aleyhine bir çok kez, adayken ve başkan olduktan sonra eleştirel ifadeler kullandığına dair kayıtlar yer aldı. Kwan'ın 6 ay ücretsiz görevden uzaklaştırılmasına hükmeden mahkemenin yargıçlarından John A. Pearce, konuyla ilgili yargıç Kwan'ın "tüm yargının itibarını sarstığını" dile getirdi. Karara tepki gösteren Kwan ise anayasanın ilk maddesi ile koruma altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini savundu. Yargıcın avukatı da Kwan'ın yaptığı yorumlardan pişmanlık duyduğunu ve bir daha bu tür söylemlerde bulunmamaya dikkat edeceğini söyledi. Euronews Türkçe

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