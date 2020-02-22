Trump'ın oğluna 'özel av izni'

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'a Alaska'daki Nome kasabası yakınlarında boz ayı avlayabilmesi için izin çıkartıldı.

Alaska Avcılık Departmanı Doğal Yaşamı Koruma Direktörü Eddie Grasser, bölgede avcılık izni için açılan 27 kişilik kontenjana sadece üç kişinin başvurduğunu ve bunlardan birinin Trump Jr. olduğunu belirtti.

Alaska yönetimi, çeşitli dönemlerde eyalette yaşamayan insanlara farklı hayvanlar için av izni kontenjanı açıyor. Normalde başvurular kontenjandan çok daha fazla oluyor. Ancak Nome yakınlarındaki bölgede boz ayı avlamak için açılan kontenjanda durum farklı oldu, 24 kişilik kontenjan kimseye verilemeden kapatıldı.

Trump Jr., Alaska eyaletinin sakini olmadığı için fiş ücretine bin dolar ve avcılık ehliyetine 160 dolar verecek.

ABD liderinin en büyük oğlunun avcılığa düşükünlüğü ve bunun için sık sık Alaska ile Kanada'ya gittiği kamuoyunca biliniyor.