Trump: Kalıcı barıştan yanayım

ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Orta Doğu’daki sorunların daha karmaşık olmasına rağmen daha kolay çözülebileceğini savunarak, “Orta Doğu’nun, Rusya ve Ukrayna’da olanlardan daha kolay çözülebilecek bir sorun olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Trump, kendisini “Yılın Kişisi” seçen Time dergisine kapsamlı bir röportaj verdi ve dış politikada birçok başlığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Daha önce yaptığı ve Gazze’deki “savaşın” sona ermesini istediği yönündeki sözlerini yineleyen Trump, “(İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) Benim savaşı bitirmek istediğimi biliyor. Her şeyin bitmesini istiyorum. İnsanların öldürülmesini istemiyorum. İster Rusya, Ukrayna, ister Filistinliler ve İsrailliler ya da Orta Doğu’daki diğer gruplar olsun. Barışı sağlamak için ne gerekiyorsa onu destekliyorum. İki devletli çözüm dışında başka fikirler de var ama sadece barışı değil, kalıcı bir barışı sağlamak için ne gerekiyorsa destekliyorum. Her beş yılda bir trajediye yol açan bir sistem devam edemez.” dedi.

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