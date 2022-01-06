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6 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

'Trump, kendinden utanmalı'

06 Ocak 2022, Perşembe 13:45
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını için "Demokrasi kazandı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin en uzun günü: 6 Ocak Kongre baskınının üzerinden 1 yıl geçti

 

Pelosi, aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını düzenlediği baskının yıl dönümü münasebetiyle Associated Press'e verdiği mülakatta, ülkenin sağduyuya kulak vererek tarihten ders alması ve 6 Ocak gibi bir günün tekrar yaşanmamasını sağlaması gerektiğini söyledi.

ABD demokrasisinin bir felaketin eşiğine geldiğini vurgulayan Pelosi, iktidarın barışçıl şekilde devrini engellemek isteyenlerin Kongre ve şehir polisinin cesur tavrı sayesinde durdurulduğunu belirtti.

Pelosi, kimsenin bir ABD başkanının halkı isyana çağıracağını hayal edemeyeceğinin altını çizerek "Bir başkanın neler yapabileceğini öğrendiğimiz büyük bir yurttaşlık dersi oldu." dedi.

Kongre'ye baskın düzenleyenlere ve Trump'ı destekleyenlerle "Onun haklı olduğunu düşünebilirler ama onlara ABD Başkanı tarafından yalan söylendi." mesajını paylaşan Temsilciler Meclisi Başkanı, sayısız dava ve soruşturmanın başkanlık seçimlerinde hile olmadığını gösterdiğini kaydetti.

Pelosi, Trump için "Kendinden utanmalı" yorumunu yaparak "Umarım bir daha ABD Kongresine karşı isyan çağrısı yapan bir başkan seçmeyiz." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle halka kapalı olan Kongre binasının yakında açılmasını umduğunu ifade eden Nancy Pelosi, o gün zarar gören eserlerin tamir edilip yenilenebileceğini, ancak olayın duygusal etkisinin sürdüğünü anlattı.

Pelosi, yaşananların, binadaki gençler özellikle de kendi personeli üzerindeki etkisini unutamadığını ve kabul edilemez bulduğunu dile getirerek "O şiddet anında burada olan genç insanların yaşadığı travma, gözümün önünden gitmiyor." diye konuştu.

ABD'de Kongre baskının yıl dönümü münasebetiyle bugün düzenlenecek anma törenlerine, az sayıda Cumhuriyetçi milletvekili ve senatörün katılması bekleniyor.

Cumhuriyetçiler, Demokratları yıl dönümünü ülkeyi daha fazla bölmek için siyasi bir silah olarak kullanmakla suçluyor.

Missouri Temsilcisi Demokrati Cori Bush da AP'ye verdiği röportajda, baskının, Kongre üyesi olarak 3'üncü gününde gerçekleştiğini belirtti.

"Protesto değildi"

Bush, 6 Ocak 2021'de Kongre'nin penceresinden baktığında yaşananların barışçıl bir protesto olmayacağını anladığını aktararak "Yüzlerce gösteriye katıldım, sayamayacağım kadarını da düzenledim. Protestonun ne olduğunu biliyorum, bu protesto değildi." ifadelerini kullandı.

Siyahi bir kadın olarak, o gün yaşadıklarının beyazların deneyimlediğinden çok farklı olduğuna dikkati çeken Bush, özellikle güneyli kölelik yanlısı Konfederasyon bayrağını gördüğünde, baskının siyahlara karşı şiddet dolu ve olumsuz retoriğini hissettiğini aktardı.

Mississipi Temsilcisi Bennie Thompson da 6 Ocak'ın siyahi bir politikacı olarak ilk günlerinde yaşadığı hoş olmayan anıları geri getirdiğini söyledi.

Thompson, "O gün Kongre binasına girenlerin gözlerinde nefreti gördüm, Mississipi'de beyaz olmayanların kendi istedikleri adayı seçmek için oy kullanmalarına engel olanların gözlerindekiyle aynıydı." değerlendirmesini yaptı.

6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump ise Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski Danışmanı Steve Bannon ve eski Özel Kalemi Mark Meadows ise "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı.

AA

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