"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Trump, Obama ve yönetimini hedef gösterdi

17 Mayıs 2020, Pazar 17:00
ABD Başkanı Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn davasına ilişkin önceki Başkan Obama'yı suçlarken Flynn'i ise "kahraman" ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn üzerinden yürütülen ve Adalet Bakanlığının düşürdüğü dosya hakkında Amerikan Fox News kanalına verdiği demeçte, hedefin aslında kendisi olduğunu savundu.

"Onlar (FBI) General Flynn'in peşinde değildi. Benim hakkımda yalan söylemesini, bir hikaye uydurmasını istiyorlardı ve bunu yapanlar birkaç istisnayı geçmez." ifadelerini kullanan ABD Başkanı, FBI içindeki bir gruba dikkati çekti.

Bu süreçte yaşananları "utanç verici" olarak niteleyen Trump, "Bu, ülkemiz tarihindeki en büyük politik aldatmacadır. Ben Cumhuriyetçi yerine Demokrat olsaydım, herkes uzun zaman önce hapiste olurdu; 50 yıllık bir hapis cezasından söz ediyorum." dedi.

"General Flynn bir kahramandır"

ABD’de hiçbir başkanın böyle bir durumu yaşamayı hak etmediğini vurgulayan Trump, "General Flynn ve diğerleri kahramandır. İnsanlar bu gibi suçlardan dolayı hapse girmeli. Umarım birçok insan, bunun bedelini ödemek zorunda kalacak." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, eski başkan yardımcısı Joe Biden dahil olmak üzere, önceki Başkan Barack Obama yönetimi yetkililerine, başkanlık devri sırasında eski Rusya büyükelçisi ile Flynn arasında yapılan görüşmeyi kaydederek sızdıranların kim olduğunu açıklamaları çağrısında bulundu.

"Onları suçüstü yakaladık"

Yapılanların büyük yozlaşma olduğunu ifade eden Trump, söz konusu görüşmenin sızdırılmasından, Obama ve yardımcısı Biden’ı sorumlu tuttu.

Trump, "Her şey usülsüzdü ve onları suçüstü yakaladık. Amerika Birleşik Devletleri'nin usulüne uygun seçilmiş başkanını devirmeye çalıştılar. Buna ihanet diyebilirsiniz. Eğer bu bana değil de Obama’ya yapılsaydı, sorumlular yıllardır hapiste yatıyor olurdu." ifadelerini kullandı.

Önceki hafta Adalet Bakanlığı Flynn hakkındaki davanın düşürülmesi yönünde karar vermiş, ancak davaya bakan hakim nihai kararını ilişkin açıklamayı ertelemişti.

AA

Okunma Sayısı: 389
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Toygar

    18.5.2020 08:18:55

    İkinci zarf açtı, desenize :)

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Hediye kitap kampanyasında Risale-i Nur'a ilgi ve talep artıyor

Yüzyılın en büyük krizi kapıda

Gençliğin önceliği hürriyet

#EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

Dünya genelinde son 24 saatte neler yaşandı?

ABD'de koronavirüs yasaklarına uymayan Yahudi okulu kapatıldı

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yeni genelge

'Öyle birisi var ama aynı takımda oynadığımız için sıkıntı yok'

Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Bakan Koca: Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var

Şehit Jandarma Yüzbaşı Çiftçi dualarla uğurlandı

Şehide duâ

En çok başvuru âdil yargılama ihlâlinden

Salgın geçim kaynaklarını mahvetti

ABD'de konut başlangıçları son 5 yılın en düşük seviyesinde

Kösedağ'ın eteklerinde renk cümbüşü

Vaka sayılarının arttığı Arap ülkelerinde son durum?

Çin’den ABD’ye DSÖ tepkisi

Dünya genelinde vaka sayısı 5 milyona dayandı

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Tarihe düşülen notlar
Genel

Yüzyılın en büyük krizi kapıda
Ahmet BATTAL

Fetömetreli adalete güvenelim mi?
Süleyman KÖSMENE

Az bir bedel, çok büyük netice!
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Hediye kitap kampanyasında Risale-i Nur'a ilgi ve talep artıyor
Cevher İLHAN

Kayyımla demokrasi kıyımı
Risale-i Nur'dan

İsrafla gelen hırsın neticeleri
M. Latif SALİHOĞLU

Uhuvvette suhulet ve selâmet var
Faruk ÇAKIR

Çeşmelerdeki su sesine duâlar karışacak

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.