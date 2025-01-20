Trump, resmen ABD'nin 47. Başkanı oldu: "Panama Kanalını geri alıyoruz"

Kongre'deki törende yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olan Donald Trump, 2016-2020 döneminin ardından ikinci başkanlık dönemine başladı.

Geleneksel kilise ayini sonrası Beyaz Saray'da geleneksel çay içme seremonisinde Biden ile buluşan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kongre binasında açılış konuşmaları ve seçilmiş Başkan Yardımcısı JD Vance'in yemin etmesinin ardından Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç John Roberts'ın huzurunda yemin etti.

ABD Başkanı Trump, 4 yıllık aranın ardından yemin ederek görevine resmen başladı.

İkinci başkanlık döneminin ilk konuşmasını yapan Trump, ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan ederek yasadışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, “Amerika’yı yeniden büyük yapmak için Tanrı hayatımı kurtardı.” dedi.

Trump, "Yakında Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, "Bundan böyle Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin resmi politikası, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin var olduğudur." dedi.

Trump, "Panama kanalını geri alacağız." diye konuştu.

Trump, yemin töreni gününe St. John's Kilisesi'ndeki ayinle başladı

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, 2'inci başkanlık dönemine başlayacağı güne geleneksel kilise ayiniyle başladı.

Eşi Melanie Trump ve aile üyeleriyle birlikte St. John's Kilisesi'ne gelen Trump, çok sayıda ünlü ismin de katıldığı ayinde katılımcılarla birlikte dua etti.

Biden, Trump'ı Beyaz Saray'daki geleneksel çay içme seremonisinde son kez ağırladı

Biden ile eşi Jill Biden, Trump ile eşi Melania Trump'ı Beyaz Saray'ın girişinde kapıda karşıladı.

Yemin töreni günü mevcut başkan ile görevi devredeceği başkanı Beyaz Saray'da son kez bir araya getiren geleneksel çay içme seremonisinde Biden ile Trump, basına kapalı etkinlikte sohbet etti.

Yaklaşık yarım saat süren seremoninin ardından aynı araçla Beyaz Saray'dan ayrılan Trump ile Biden beraber Kongre binasına geçti.

Trump, yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı oldu

ABD Başkanı Trump, 4 yıllık aranın ardından Kongre'de düzenlenen törende yemin ederek görevine resmen başladı.

ABD'de 5 Kasım 2024'te yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi Kamala Harris'e üstünlük sağlayarak seçimleri kazanan Trump, bugün Beyaz Saray'a yeniden döndü.

ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı Yargıç John Roberts'ın yönettiği ve dua ile başlayan törende yemin eden Trump, ülkenin 47. Başkanı olarak tarihe geçti.

Trump'ın, eşi Melani Trump'ın tuttuğu İncil'e yemin ederken el basmaması ise dikkat çekti.

Trump, "Ben, Donald J. Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı görevini sadakatle yerine getireceğime ve Amerika Birleşik Devletleri Anayasasını tüm gücümle muhafaza edeceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim." ifadeleriyle yemin etti.

Soğuk hava nedeniyle Trump'ın talimatıyla Kongre binası içinde gerçekleşen yemin törenine Joe Biden'ın yanı sıra eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton da katıldı.

JD Vance de yemin ederek başkan yardımcısı oldu

Öte yandan Trump'ın yemin etmesinden hemen önce kürsüye gelen JD Vance de yemin ederek resmen ABD Başkan Yardımcısı oldu.

Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk konuşmasını yaptı

ABD'nin eski başkanları Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton'ın da katıldığı yemin töreninin ardından Trump, birçok alanda hızlı ve önemli değişiklikler yapacağı mesajını verdi.

Yemin ettikten yaptığı konuşmada Trump, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa dikkati çekerek, 2019’daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip, yasa dışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini belirtti.

Trump, göçmenlerin mahkeme davalarını beklemek üzere ülkeye salınmasını ifade eden Cumhuriyetçilerin "yakala ve serbest bırak" diye tarif ettiği uygulamayı sona erdiren bir yürütme emri çıkaracağını kaydetti.

Konuşmasında düzensiz göçmenler için "suçlu" nitelemesi yapan Trump, ayrıca ABD’nin güney sınırına asker göndereceğini kaydetti.

Konuşması sık sık partililerin alkışları ile kesilen Trump, "Yakında Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz." ifadesini kullandı.

"Panama Kanalını geri alıyoruz"

ABD'nin yeni başkanı, konuşmasında daha önce gündeme getirdiği “Panama Kanalını geri alma” konusuna da değinerek Panama'nın kanal operasyonlarında tarafsızlık gerektiren anlaşmaları ihlal ettiğini savundu.

Trump, "Amerikan gemilerine aşırı ücretlendirme uygulanıyor ve hiçbir şekilde adil davranılmıyor ve buna ABD Donanması da dahil. Bunların hepsinin üstüne, Çin Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

ABD ordusunu daha da güçlendireceklerini belirten Trump, bunu yaparken "barış yapıcı ve birleştirici" olarak bir miras inşa etmek istediğini söyledi.

Trump, “Tıpkı 2017'de olduğu gibi, dünyanın gördüğü en güçlü orduyu yine inşa edeceğiz. Başarımızı sadece kazandığımız savaşlarla değil, aynı zamanda sonlandırdığımız savaşlarla ve belki de en önemlisi, asla girmediğimiz savaşlarla ölçeceğiz." diye konuştu.

Konuşmasında Mars’a Amerikan astronotlarını gönderip ABD bayrağı dikmek istediğini de belirten Trump, tekrar başkanlığa dönmesinin ABD’de imkansız gibi görünen şeylerdeki başarısının bir kanıtı olduğunu söyledi.

Trump, “Birçok kişi benim böyle tarihi bir siyasi geri dönüş yapmamın imkansız olduğunu düşünüyordu, ancak bugün burada gördüğünüz gibi işte buradayım. Şimdi karşınızda, Amerika'da hiçbir şeyin imkansız olduğuna inanmamanız gerektiğinin kanıtı olarak duruyorum. Amerika'da imkansız, bizim en iyi yaptığımız şeydir." dedi.

Hükümetin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını sona erdirmek için politikalar imzalayacağını da belirten Trump, “Bu hafta, ırk ve cinsiyeti kamusal ve özel yaşamın her alanına sosyal mühendislik olarak yerleştirmeye çalışan politikalara da son vereceğim. Liyakate dayalı bir toplum oluşturacağız.” ifadelerine yer verdi.

"Ulusal Enerji Acil Durumu ilan edeceğim"

Ekonomi alanında atacağı adımlara da değinen Trump, kabine üyelerine rekor düzeydeki enflasyonu yenmek ve fiyatları düşürmek için ellerindeki geniş yetkileri kullanma talimatı vereceğini ifade etti.

Trump, ABD'nin enerji üretimini artıracaklarına işaret ederek, "Bugün Ulusal Enerji Acil Durumu ilan edeceğim." dedi.

Elektrikli araç zorunluluklarını da iptal ederek otomobil endüstrisini "kurtaracaklarını" vurgulayan Trump, Amerikan otomobil işçilerine verdiği sözü tutacağını da dile getirdi.

Trump, ülkenin ticaret sistemini derhal gözden geçirmeye başlayacağını belirterek, "Diğer ülkeleri zenginleştirmek için vatandaşlarımızı vergilendirmek yerine, vatandaşlarımızı zenginleştirmek için yabancı ülkelere tarife uygulayacağız." diye konuştu.

Tarifeler, harçlar ve yabancı kaynaklardan sağlanan gelirleri toplamak için "Dış Gelir İdaresini" kuracaklarını kaydeden Trump, ayrıca yönetiminin "Hükümet Verimliliği Departmanını" kuracağını da anımsattı.

Törene birçok ünlü isim katıldı

Öte yandan Trump'ın yemin törenine Amerikalı milyarderler Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, Amazon'un sahibi Jeff Bezos, Meta'nın Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, Apple'ın Üst Yöneticisi Tim Cook ve Google'ın Üst Yöneticisi Sundar Pichai gibi isimler katıldı.

Trump, Kongre'deki teşekkür konuşmasında sınır güvenliğine vurgu yaptı

ABD Başkanı Trump, Kongre binasındaki yemin törenine katılan bazı katılımcılarla teşekkür konuşmasında bir araya geldi.

Ağırlıklı olarak kendi seçmen kitlesine teşekkür eden ve iç politikaya yönelik mesajlar veren Trump, özellikle sınır güvenliği konusuna vurgu yaptı.

Trump, konuşmasında, "Herkes en büyük sorunun enflasyon olduğunu söyledi. Bense aynı fikirde olmadığımı söyledim. Bence ülkemize yasa dışı göçler, hapishanelerden ve akıl sağlığı kurumlarından gelen insanlar, daha büyük bir sorun. Ben bu konuyu bir numaralı önceliğim yaptım." ifadelerini kullandı.

Yasa dışı göçleri durdurmak için bugün başkanlık kararnamesi imzalayacağını kaydeden Trump, ABD'ye özellikle suçluların hiçbir şekilde gelemeyeceğini ve yasa dışı göçmenleri sınır dışı edeceklerini söyledi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın görevinin son günlerinde 6 Ocak Kongre baskınıyla ilgili soruşturmaları yürüten bazı isimleri affetmesinin yanlış olduğunu savunan Trump, bu kişilerin aslında yargılanması gerektiğini ifade etti.

Amerika'yı yeniden büyük yapacak adımları hızla atacaklarını dile getiren Trump, 5 Kasım 2024'teki seçim başarısının tarihi bir başarı olduğunu vurguladı.

Görevi devir teslimle ilgili resmi belgeleri imzaladı

Daha sonra Kongre binasında düzenlenen törende Trump, hükümeti yönetme yetkisinin kendisine devredilmesiyle ilgili resmi belgeleri imzaladı.

Trump ile beraberindeki katılımcılar daha sonra Kongre üyeleri onuruna verilen geleneksel öğle yemeğine katıldı.

Trump'ın bugünkü programı

Yemin töreni gününün sabahında ilk iş olarak Beyaz Saray'ın karşısında bulunan tarihi St. John's Kilisesinde geleneksel ayine katılan Trump, ayinin ardından Beyaz Saray'daki geleneksel törende Biden ile bir araya geldi.

Daha sonra Kongre binasına geçen Trump, ABD doğu saatiyle öğlen tam 12.00'de Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç John Roberts'ın huzurunda yemin etti ve daha sonra ikinci başkanlık döneminin ilk konuşmasını yaptı.

Törenin ardından Kongre binası içinde başkanlıkla ilgili bazı resmi belgeleri imzalayan Trump, Kongre üyelerine geleneksel öğle yemeği verdi.

Soğuk hava nedeniyle dış mekandaki etkinliklerin kapalı alanlara alındığı programda Trump, Kongredeki tören ve işlemlerin ardından Capital One Arena'ya geçecek ve burada destekçilerine hitap edecek. Geleneksel başkanlık geçit töreni de bu spor kompleksinde gerçekleştirilecek.

Daha sonra Beyaz Saray'a geçecek Trump, ikinci dönem başkanlığının ilk gününde çok sayıda başkanlık kararnamesine imza atacak.

Trump daha sonra 3 ayrı başkanlık balosuna katılacak ve bu etkinliklerde katılımcılara hitap edecek.