'Trump, soykırım kararına katılmıyor'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Senato'dan geçen 'soykırım' kararına Beyaz Saray'ın katılmadığını belirterek 24 Nisan'da yapılan açıklamanın geçerli olduğunu söyledi.

Ortagus, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan Senato karar tasarısına katılmadıklarını vurgulayarak, bu konuda "yönetimin pozisyonunun değişmediğini" kaydetti. Sözcü Ortagus, geçen hafta ABD Senatosu'nda kabul edilen 150 no'lu karar tasarısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bu karara katılmadıklarını belirtti. Ortagus, söz konusu karar tasarısına ilişkin, "Yönetimin (1915 olaylarına ilişkin) pozisyonu değişmedi. Bu konudaki görüşümüz, geçen nisan ayında Başkan'ın (Donald Trump) net açıklamasında yansıtıldığı gibidir" değerlendirmesinde bulundu.

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