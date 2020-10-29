Trump'tan Fransa'ya destek açıklaması

ABD Başkanı Trump, Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen bıçaklı saldırı sonrası Fransa'ya destek mesajı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransa halkının yanında olduklarını belirterek, "Amerika bu savaşta en eski müttefikinin yanında. Bu radikal İslamcı terör saldırıları hemen durdurulmalı. Fransa ya da herhangi başka bir ülke bu olanları sineye çekemez." ifadelerini kullandı. Fransa'nın Nice kentindeki Notre Dame Kilisesi'nde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. AA

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