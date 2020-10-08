Trump'tan 'Sanal bir tartışmaya katılmam' çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, sanal yapılması halinde rakibi Joe Biden ile gelecek hafta gerçekleştirilmesi planlanan tartışmaya katılmayacağını söyledi.

Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, tarafsız Başkanlık Tartışmaları Komisyonunun, Başkan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif olması nedeniyle ikinci tartışmanın sanal yapılacağını duyurmasına tepki gösterdi. ABD Başkanı, sanal bir tartışmanın "kendileri açısından kabul edilebilir olmayacağını" belirterek, moderatörleri Demokrat rakibi Biden'ı korumaya çalışmakla suçladı. Donald Trump, "Sanal bir tartışmaya katılmayacağım." dedi.

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