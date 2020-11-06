"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 KASIM 2020 CUMA - YIL: 51

Trump'tan 'seçimi ben kazandım' açıklaması

06 Kasım 2020, Cuma 10:12
ABD Başkanı Donald Trump, ülkede düzenlenen seçimlerde çok fazla hukuki süreç yönetecekleri ve belki de Yüksek Mahkemeye gidebileceklerini söyledi.

Trump, ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan ve sonuçları henüz netleşmeyen seçimlere ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Seçimlerin güvenilirliğini sağlamak için çaba sarf ettiklerinin altını çizen Trump, "Yasal yollarla kullanılmış oyları sayarsınız ben bu seçimi kolaylıkla kazanıyorum! Yasal olmayan ve geç gelen oyları sayarsanız, (Demokratlar) bu seçimi bizden çalabilirler. Bu konuyla ilgileneceğiz." ifadesini kullandı.

Trump halihazırda Florida, Iowa, Indiana, Ohio gibi önemli eyaletlerde seçimleri kazandıklarını belirterek, "Biz büyük medya, para ve teknoloji şirketlerinin müdahalesine rağmen, bu zaferleri kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

Anketlerin seçimlerde yanıldığına işaret eden Trump, "Anket şirketleri bilerek bu seçimde yanlış bilgi verdi. Bu çok saçma. Bekledikleri gibi mavi dalga olmadı, bunun yerine büyük kırmızı dalga oldu. Basındaki anketler, seçimlere müdahale etmek istedi." diye konuştu.

"Demokratlar, gözlemcilerin hukuki haklarını kullanmalarına izin vermedi"

Trump, Senatoda çoğunluğu koruduklarını, Temsilciler Meclisinde de koltuk kaybetmediklerini söyleyerek, "Tüm kritik yerlerde biz kazanıyorduk, sonda bir anda mucizevi şekilde bizim oylarımız düşmeye başladı. Demokratlar, gözlemcilerin hukuki haklarını kullanmalarına izin vermedi. Bazı yerlerde mahkemeye gittik." dedi.

Sonuçların henüz netleşmediği Arizona'da seçimi kazanacaklarına inandıklarının altını çizen Trump, "Biz bu seçimlerin güvenliğini savunacağız ve yolsuzluğun bu kadar önemli bir seçimi çalmasına izin vermeyeceğiz. Kimsenin susturulmasına ve gerçek olmayan sonuçlar üretilmesine izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

Trump, yıllardır ülkesinde yapılan seçimleri takip ettiğini belirterek, bu yılki seçimlerde birçok usulsüzlük tespit ettiklerini aktardı.

Joe Biden'ın ve Demokratlar'ın "tüm oylar sayılmalı" çağrılarına da yanıt veren Trump, "Biz burada 'yasal' kelimesini kullanmak durumundayız. Tüm yasal oylar sayılmalı. Biz açıklık ve şeffaflık istiyoruz. Gizli oy sayma odaları, esrarengiz bir şekilde ortaya çıkan oy pusulaları, seçim gününden sonra kullanılmış yasadışı oylar istemiyoruz." yorumunda bulundu.

Trump, dürüst bir seçim istediklerini ve bunun Amerikan halkının yararına olacağını kaydederek, "Ortada çok fazla dava olacak. Çünkü elimizde çok fazla delil var ve bu süreç ülkemizdeki en yüksek mahkemede bitebilir. Göreceksiniz. Çok fazla dava açacağız çünkü bu seçim bizden çalınmış olabilir. Postayla kullanılan oyların felaket olacağını aylardır söylüyorum." şeklinde konuştu.

Euronews Türkçe

Etiketler: Trump, seçim, açıklama
Okunma Sayısı: 326
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump bu sefer de Twitter'ı hedef aldı

    Joe Biden: Kimse demokrasiyi elimizden alamayacak

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanından asgari ücret açıklaması

    Trump'tan 'seçimi ben kazandım' açıklaması

    Kütahya'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama

    İstifa eden Kosova Cumhurbaşkanı gözaltına alındı

    Dışişleri'nden İsrail'e tepki

    İngiltere'de halk karantinayı protesto etti: 104 gözaltı

    Dönüşüm rant değil, afet odaklı olmalı

    'Ahlâk çökerse ekonomi de, hukuk da çöker'

    'Adalet yok, devlet yönetilemiyor'

    6 milyon öğrenci EBA'dan yararlanamıyor

    Sivasspor, Karabağ'ı 2-0'la geçti

    İzmir depreminde yıkılan binalara ilişkin 9 şüpheli hakkında karar

    İstifa etmişti... Kosova Cumhurbaşkanı, Lahey'de gözaltına alındı

    İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kovid-19'a ilişkin yeni genelge

    Ermenistan ordusuna ait kışla imha edildi

    Hakkari'deki terör saldırısında şehit olan işçiler dualarla uğurlandı

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 81 vatandaş daha vefat etti

    Süleyman Soylu'nun koronavirüs tedavisi evde devam edecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuksuzluklar artık bitsin
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    'Ahlâk çökerse ekonomi de, hukuk da çöker'
    Ahmet BATTAL

    Nerde bu kanun
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Rakamlarla Cehennemde sonsuzluk
    Risale-i Nur'dan

    Allah’ın rahmeti musîbetlere nasıl müsaade ediyor?
    Genel

    'Adalet yok, devlet yönetilemiyor'
    Faruk ÇAKIR

    ‘Taşıyıcı kolon’ sağlam olmalı
    Emin Fırat

    İnsanlığa bir umut

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.