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27 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Trump'tan sosyal medyayı kapatma tehdidi

27 Mayıs 2020, Çarşamba 17:57
Sosyal medyayı en aktik kullanan dünya liderlerinden olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, attığı bazı tweetlere 'teyit' uyarısı konulması sonrası bu platformu kapatma tehdidinde bulundu.

Twitter'da yaptığı açıklamada Trump, "Muhafazakar kesimler, sosyal medya platformlarının kendi seslerini susturmaya çalıştığına inanıyor. Sosyal medya için ya yeni düzenleme getireceğiz ya da tamamen kapatacağız." dedi.

Donald Trump, paylaştığı bazı tweetlere "bilgiyi doğrula" etiketi ekleyen Twitter'ı, "ifade özgürlüğünü kısıtlamak" ve "2020 seçimlerine müdahale etmekle" suçlamıştı.

Sosyal paylaşım sistesi Twitter, son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için bazı paylaşımlarının altına eklediği "bilgiyi doğrulama" etiketini, Trump'ın Kalifornia eyaletindeki "uzaktan oylama" konusunda attığı tweetlere de uyguladı.

Trump söz konusu Twitter paylaşımında, "Kaliforniya'daki uzaktan oylamanın oylamada hileye yol açacağını" iddia ederken, Twitter bu paylaşımın altına eklediği "bilgiyi doğrula" etiketinde kullanıcılara "Uzaktan oylama konusundaki bilgiyi doğrulayın" uyarısında bulundu.

Euronews Türkçe

Etiketler: Trump, sosyal medya, tehdit
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