Trump'tan Taliban ile barış anlaşması açıklaması

Afganistan'da Taliban ile süren barış görüşmelerine ilişkin Amerikan yönetiminden olumlu açıklamalar geldi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yakın zamanda Taliban temsilcileriyle yapılacak anlaşmanın törenine katılacak. ABD Savunma Bakanı Mark Esper de Afganistan hükümeti ile ortak bir bildiri yayımlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan’da Taliban ile sürdürülen barış görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Trump, "Taliban ve Afganistan hükümeti taahhütlerini yerine getirirse, Afganistan'daki savaşı bitirmek adına güçlü bir yolumuz olur ve askerlerimizi ülkemize geri getirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ordusunun 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Afganistan'a girdiğini ve şu ana kadar "büyük bir ilerleme" kaydedildiğini vurgulayan Trump, başkanlık adaylığı sırasında Amerikan halkına askerleri evlerine geri getirme sözü verdiğini hatırlattı. Trump şu ifadeleri kullandı: "Yakında benim talimatımla Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Taliban temsilcileriyle yapılacak anlaşmanın törenine katılacak. Aynı zamanda Savunma Bakanı Mark Esper de Afganistan hükümeti ile ortak bir bildiri yayımlayacak."

Anlaşma Katar’da imzalanacak

Öte yandan, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi tarafından düzenlenen oturuma katılan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Afganistan'daki şiddet olaylarının son 6 günde büyük ölçüde azaldığını belirten Pompeo, Taliban ile yapılan 7 günlük ateşkes anlaşmasının sorunsuz şekilde devam ettiğini bildirdi.

Pompeo, İran'ın söz konusu anlaşmayı baltalama çabası içinde olduğunu ancak ateşkesin bozulmaması durumunda Afganistan barış sürecine yönelik ABD-Taliban anlaşmasının Katar'da imzalanacağını kaydetti.