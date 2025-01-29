Trump, tehcirde ısrarlı

ABD Başkanı Donald Trump, Miami’den Washington’a dönüşünde uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Trump'a tehcir tepkisi Trump, Gazzelilerin komşu ülkelere gönderilmesi yönünde daha önceki açıklamasının sorulması üzerine, bu konudaki fikrinin değişmediğini kaydederek, “Onların kargaşa ve şiddet olmadan yaşayabilecekleri bir bölgede yaşamalarını istiyorum” değerlendirmesini yaptı. “Gazze Şeridi’ne baktığınız zaman uzun yıllardır oranın cehennem gibi olduğunu görürsünüz” diyen Trump, söz konusu bölgede uzun zamandır şiddetin hâkim olduğunu kaydetti. AA

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