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28 OCAK 2025 SALI - YIL: 55

Trump'a tehcir tepkisi

28 Ocak 2025, Salı 03:26
Gazze’deki Filistin hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’nin “temizlenmesi için” bölgedeki Filistinlilerin Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerine sürgün edilmesi teklifini kınadı ve tüm ülkelerden de bu çağrıyı reddetmelerini istedi.

Filistin, Gazzelilerin göç ettirilmesi girişiminin kırmızı çizgilerin aşılması anlamına geldiğini bildirdi. Filistinli siyasi yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi çağrısını reddettiklerini belirterek, Trump’ın ifadelerinin İsrail’in hedefleriyle “uyumlu” olduğunu savundu.

Netanyahu’nun planlarına uymaktan vazgeçin

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi,  “İsrail’in sahada vahşi saldırılarla gerçekleştiremediği etnik temizlik planlarını siyasi yollarla elde etmesine izin verilmeyecek” derken, FKÖ Yürütme Konseyi Üyesi Ahmed Mecdelani, “ABD’deki yeni yönetim, Netanyahu hükümetinin planlarının ardından sürüklenmemeli” ifadelerini kullandı.  Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’nin “temizlenmesi için” bölgedeki Filistinlilerin Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerine sürgün edilmesi teklifini kesinlikle reddettiklerini vurguladı.

İki devletli çözüm uygulanmalı

Mısır, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin topraklarından sürülmesini reddettiğini açıklayarak, bölgenin istikrarına yönelik tehdit konusunda uyardı ve uluslararası topluma iki devletli çözümün fiilen uygulanması çağrısı yaptı.  Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesinin Filistinlilerin topraklarında kalma hakkını destekleme konusundaki kararlılığını vurgulayarak Filistinlilerin tehcir edilmesine yönelik her türlü girişimi reddettiğini belirtti. Arap Birliği, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi çağrısının kabul edilemez olduğunu, bu yöndeki girişimlerin de başarısızlıkla sonuçlandığını vurguladı.

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İsrail öldürmeye, yakıp yıkmaya devam ediyor

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin Mülteci Kampı’na salı gününden bu yana düzenlediği saldırılarda 20’den fazla ev ve yapıyı yıktığı belirtildi. İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim şehrinde en-Numan köyündeki 45 ev için yıkım kararı aldı. Yapı ruhsatlarının eksik olduğu bahanesiyle yıkım kararı alınan köydeki evlerin birçoğunun 1948’den önce inşa edildiği belirtiliyor. Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı’nın batısında açılan ateşte Filistinli bir gencin can verdiği, 15 kişinin de yaralandığı açıklandı.

AA

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