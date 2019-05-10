Tunus'ta göçmenleri taşıyan tekne battı: 70 ölü

Tunus'un Safakes kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 70 kişi öldüğü bildirildi.

Tunus'un güneyindeki Safakes kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 70 kişi öldü. Tunus resmi haber ajansı TAP'ta yer alan habere göre, ülkenin güney kenti Safakes açıklarında Afrikalı düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 70 kişi öldü. Göçmenlerden 16'sının bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarıldığı belirtilirken, teknenin Libya'dan hareket ettiği tahmin ediliyor. Denizde arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. AA

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