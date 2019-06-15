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15 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Türk öğrencilere ABD’den vize engeli

15 Haziran 2019, Cumartesi 21:14
Ankara ile gerilim yaşayan ABD’den, Türkiyeli öğrencilere yönelik bir vize engeli haberi geldi.

Alev Okulları Robotics Lise Robotik Takımı, ABD’nin uzay ajansı NASA’nın MATEROV adlı su altı robot yarışmasının Türkiye etabında birinci olarak ABD’de yapılacak olan uluslararası finallere katılma hakkı kazandı. ABD, 20 Haziran’da Tennessee’de yapılacak olan finaller için Robotics Lise Robotik Takımı’na vize randevusunu Temmuz sonuna verdi. Bu durumda Robotics Lise Robotik Takımı, ABD’ye gidemeyecek, geliştirdikleri su altı robotunu uluslar arası yarışmada gösteriye çıkaramayacak. Habertürk’ün haberine göre, takım üyeleri öğrenciler, su altı robotunu geliştirmek için sarf ettikleri çabalarının heba olacak olmasından dolayı oldukça üzgün olduklarını dile getirirken morallerinin oldukça bozuk olduğunu söyledi. 

 

Etiketler: ABD, Türkiye, vize, öğrenci
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