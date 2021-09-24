Türkiye AB’de ligden düştü

Hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları gibi temel Kopenhag değerlerinden uzaklaştığı gerekçesiyle AB’nin müzakere sürecini dondurduğu Türkiye; AB Komisyonu içerisinde de AB’ye aday ve katılım hedefi olan ülkeler arasından çıkartıldı. Komisyon artık, Türkiye ile ilişkilerini “Güney Komşuları, Türkiye, Göç/Mülteciler ve Güvenlik” başlığı altında ele alacak.
AB kurumları arasında bugüne kadar Türkiye’nin en büyük destekçisi olarak bilinen Komisyon’un bu kararına, Ankara’nın; önce sert tepki gösterdiği öğrenildi. Ancak Brüksel, diplomatik girişimlere karşın geri adım atmadı. Karar, 15 Eylül’de sessizce yürürlüğe girdi. AB Komiseri Oliver Varhelyi’nin, yaz aylarında aldığı ve 15 Eylül’de yürürlüğe koyduğu son kararla birlikte Türkiye, Balkan ülkelerinin de arasından ayrılarak, Cezayir, Mısır, İsrail, Lübnan, Libya, Fas, Suriye ve Tunus’un yer aldığı AB’nin Güney Komşuları ile aynı çatıya alındı.
Ankara - Anka