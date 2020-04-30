Türkiye’den Güney Afrika’ya tıbbi malzeme yardımı

Türkiye’den koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek olmak için gönderilen tıbbi malzemeler Güney Afrika’ya ulaştı.

Türkiye’nin Kayseri şehrinde bulunan Erkilet Havaalanından kalkan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A-400M tipi askeri kargo uçağı ile korona virüs salgınıyla mücadele eden Güney Afrika’ya dezenfektan, tulum, maske ve benzeri tıbbi ekipmanları içeren yardım paketi bugün ulaştı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgını ile mücadele eden ihtiyaç sahibi ülkelere tıbbi malzeme yardımlarının ulaştırılmaya devam edildiği duyuruldu.

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