Türkiye'ye ABD, Mısır ve Fransa'dan Doğu Akdeniz tepkisi

Türkiye'nin Fatih gemisinden sonra Doğu Akdeniz'e gönderdiği ikinci sondaj gemisi Yavuz'un Kıbrıs Adası'nın Karpaz açıklarına ulaşması sonrası Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve Fransa'dan tepkiler geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus yaptığı yazılı açıklamada "ABD, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında sondaj faaliyetleri yapmak için devam eden girişimlerinden ve son olarak sondaj gemisi Yavuz'un Karpas Yarımadası açıklarına sevk edilmesinden derin endişe duymaktadır." ifadelerini kullandı.

Yavuz gemisinin bölgeye gönderilmesini "provokatif" ifadesiyle tanımlayan Ortagus, "Türk yetkilileri bu operasyonları durdurmaya çağırıyor, tüm tarafları da sakin davranmaya ve bölgede gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine Akdeniz'e kıyısı olan Mısır da tepkisini dile getirdi. Mısır Dışişleri Bakanlığı uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizerek "Türkiye'nin tek taraflı olarak yaptığı çalışmalar bölgedeki tansiyonu artırmaktadır." denildi. Mısır'ın 2013'te Akdeniz’deki doğal gaz yatakları ile ilgili Kıbrıs Rum Kesimi ile yaptığı anlaşmayı Ankara tanımadığını bildirmiş ve uluslararası geçerliliğinin olmadığını açıklamıştı.

Fransa: Rum kesimiyle dayanışma içerisindeyiz

Batı Avrupa ülkesi Fransa ise Kıbrıs Rum Yönetimi ile dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, Türkiye'ye uluslararası hukuka saygı göstermesi gerektiğini belirtti. AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de konuyla ilgili "Türkiye bölgenin istikrarını tehlikeye sokacak her türlü hareketten kaçınmalıdır." ifadelerini kullandı.