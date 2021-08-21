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22 AĞUSTOS 2021 PAZAR - YIL: 52

Türkiye’ye de, Çin’e de benzer mesajlar

21 Ağustos 2021, Cumartesi 21:59
Taliban’ın sözcülerinden Süheyl Şahin, Çin’in Afganistan’ın yeniden inşasında büyük rol oynayabileceğini söyledi.

Çin Merkezi Televizyonu’na (CCTV) konuşan Şahin, Afganistan’daki gelişmelere ve uluslar arası yansımalarına dair değerlendirmelerde bulundu. Şahin, Afganistan’ın yeniden imarının önemine vurgu yaparak, “Çin, dev ekonomisi ve kapasitesiyle büyük bir ülke. Afganistan’ın yeniden inşasında büyük rol oynayabilir.” dedi.      

Türkiye’ye dair ne dedi?

Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, Çin’e dair bu sözlerinin ardından Türkiye’ye yönelik ise, “Tüm altyapımız çöktü. Biz Afganistan’ı yeniden ve her alanda imar edeceğiz. Bu konuda da en fazla Türkiye’ye ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. Taliban Sözcüsü Şahin, özellikle küresel medya ağının Taliban’a duyulan taban desteğini perdelediğini ve burka ve benzeri imgeler üzerinden bir karalama kampanyası yürütüldüğünü belirtti. Sputnik’te yer alan habere göre, Suheyl Şahin “Taliban olarak, Rusya, İran, Çin gibi birçok ülkeye gittiniz, görüşmeler yürüttünüz. Ancak Türkiye ile daha mesafeli bir görüntü çizdiniz. Bu durumun arka planında hangi gerekçe ya da strateji var?” şeklindeki bir soruya, “Taliban olarak bilinenin zıddına Türkiye ile yakın ilişkiler içerisinde olduk. Türkiye bizim için çok önemli bir aktör ve hem dünyanın saygın ve güçlü bir ülkesi hem de İslâm ümmeti için çok özel yeri olan bir millet ve devlet. Diğer yandan Türkiye’nin Afganistan ile olan bağı hiçbir ülke ile kıyaslanamaz. Ben açıkça ilân ediyorum Afganistan İslâm Emîrliği olarak tüm ülkelerden daha çok Türkiye’nin dostluğuna, desteğine ve iş birliğine ihtiyacımız var. Afganistan’ın zengin yer altı zenginlikleri var. Ancak bunları işleyecek gücümüz yok. İşgal ve yağmacı yöneticiler yüzünden tüm altyapımız çöktü. Sağlık, eğitim, ekonomi, inşaat ve enerji alanında ve bakir yer altı zenginliklerinin işlenmesi konusunda Türkiye ile iş birliği yapmak istiyoruz. İç dengelerin tam olarak şekillenmesinin hemen ardından bu konularda Türk kardeşlerimizin etkin rol oynaması en büyük beklentimiz.” diye cevap verdi.

Etiketler: Türkiye, Çin, mesaj
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