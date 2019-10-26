‘Türkiye’yi S-400’den vazgeçirmeye çalışıyoruz’

Üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Türk hükümetinde herkes Erdoğan değil” dedi. Yetkili, Washington’un Ankara’yı Rus yapımı hava savunma sistemi S-400’lerden “vazgeçirmeye” çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Reuters’a konuşan üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, birkaç ay önce bazı Türklerin, “Rusya’nın tesiri altına girme riskini almayı tercih etmeyiz. NATO müttefiklerimizden ve Washington’dan izole olma riskini göze almayı tercih etmeyiz” dediğini aktardı. Uzlaşma hakkında konuşuyoruz İsmi paylaşılmayan kaynak, “Türkleri S-400’lerden vazgeçirmek için çalışmalar devam ediyor: İster kapatılsın, ister geri gönderilsin, ister imha edilsin, ne olursa.” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin S-400 alımının hâlâ Washington’un gündeminde olduğunu vurgulayan yetkili, “Çare bulma, farklı şekillerde hitap etme ve uzlaşma hakkında konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

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