Twitter’dan Çin’e Uygur Türkü kilidi

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, Çin’in Washington Büyükelçiliğinin hesabını, Uygur Türklerine yönelik bir paylaşımından dolayı kilitlediğini duyurdu.

Twitter’dan yapılan açıklamada, Çin’in Washington Büyükelçiliği’nin, “Uygur Türkleri’nin çocuk yapmasının kısıtlanmasını öven” paylaşımının, platformun“insani değerlerle ilgili” politikalarına aykırı olduğu belirtildi. Açıklamada, 7 Ocak’ta yapılan paylaşımın önce kaldırıldığı, ardından da hesabın kilitlendiği kaydedildi. Hesaptaki son paylaşım 8 Ocak tarihli gözüküyor. Çin’in Washington Büyükelçiliği, Çin hükümetinin Uygurlar arasında “Cinsiyet eşitliği ve üreme sağlığını desteklediğini”, Uygur kadınlarını “hürleştirdiğini” ve onları “bebek yapma makineleri” olmaktan kurtardığı yönündeki iddialarını ihtiva eden bir paylaşımda bulunmuş, paylaşıma pek çok kesimden tepki gelmişti. AA

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